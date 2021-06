Ærø har torsdag vundet EU-Kommissionens titel som Europas mest energiansvarlige ø 2020.

Det er andet år i træk, at en dansk ø vinder prisen for at være den mest energiansvarlige ø.

Med prisen følger 500.000 euro, der svarer til cirka 3,7 millioner danske kroner, skriver TV 2 Fyn.

Ole Wej Petersen (S), der er borgmester i Ærø Kommune, mener, at det er ærøboernes egne tiltag, der ligger til grund for Ærøs mærkbare bæredygtige udvikling.

»Alle øens vindmøller er ejet af ærøboerne, solpanelerne er forbrugerejet, og elfærgen Ellen er et lokalt projekt,« siger borgmesteren, der fortsat ønsker, at øen har fokus på bæredygtige tiltag.

Det er kommunalbestyrelsen, der i sidste ende beslutter, hvad pengene skal bruges på.

Men Ole Wej Petersen forventer at investere i flere bæredygtige tiltag.

Han foreslår selv, at pengene måske skal bruges på skovplantning i vandindvindingsområder for at langtidsbeskytte drikkevandet.

2019 var det første år, prisen blev uddelt.

Her var det to danske øer, der modtog første og anden pladsen. Bornholm var den mest energiansvarlige ø i 2019, og Samsø modtog anden pladsen.