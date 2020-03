Coronavirussen hærger i hele verden, men på Fanø i Danmark er beboerne stadig ikke blevet ramt af den frygtede virus.

Derfor ønsker nogle af beboerne på øen, at turisterne bliver væk og kommer tilbage igen, når tingene er normale.

Det gælder blandt andet Robert Peel, der er selvstændig erhvervsdrivende på Fanø. Han har tre råd til turisterne:

»Bliv væk, bliv væk og bliv væk,« siger han i et interview med TV Syd.

Fanø er vant til at huse mange turister. Her under øens dragefestival i 2017. Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen Vis mere Fanø er vant til at huse mange turister. Her under øens dragefestival i 2017. Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen

En tredjedel af de penge, der bliver tjent på Fanø, kommer ellers fra turisterne. Det viser en opgørelse fra Visit Denmark i 2017.

Men det virker til, at turisterne allerede har lyttet til de beboere på Fanø, der ønsker, de skal blive væk.

TV Syd skriver således, at øen normalt har omkring 120 ankomster i den weekend, der lige er gået. I år var der otte.

Og det er naturligvis begrænset, hvor længe øen kan leve med den udvikling. Der er stadig mange udgifter, der skal betales.

Coronavirussen har altså ikke ramt Fanø endnu, men alligevel er der delte meninger, om turisterne bør blive væk eller ej.

Grethe Bruun er fra Sønderborg, men er taget til øen for at nyde den første forårssol. Hun kan ikke se problemet, så længe man holder afstand og vasker hænder.

Borgmesteren på Fanø, Sofie Valbjørn, vil ikke bestemme, om folk gør det ene eller det andet. Hun påpeger, at øen følger myndighedernes anbefalinger.

Men hun siger afsluttende, at hun forstår, hvis folk sidder i en lejlighed i København og gerne vil i sommerhus.