Det tog kun cirka to uger. Så var øen Langø, der ligger lige ud for Langelands kyst solgt for ti millioner kroner.

Det skriver Boliga.dk.

»Der var stor efterspørgsel efter Langø, fordi det er et vidunderligt, personligt sted med stilhed og skønhed, siger ejendomsmægler Pernille Sams, som solgte øen, til Boliga.dk.

Langø er på otte hektar og ligger i Det Sydfynske Øhav. Udbudsprisen lød på ti millioner og den blev matchet en til en af de nye købere, forklarer Pernille Sams.

Der følger også en ældre landejendom med, som blev opført i 1894, hvor 154 kvadratmeter er indrettet som bolig.

Der følger ligeledes en stald og en lade med også.

Øen er forbundet direkte med Langeland af en dæmning, som kan krydses med personbil.

Man skal altså ikke bruge hverken båd eller svømmefødder for at komme til Langeland.

Man kan køre til fra Langø til Rudkøbing, som er Langelands største by, på godt tyve minutter.

