Christiansø åbner ikke turistsæsonen til påske i år, som traditionen ellers byder.

Der er endnu ingen registrede tilfælde af corona-smitte på øen nordøst for Bornholm.

Sådan vil man gerne holde det.

Christiansø følger derfor resten af landets corona-restriktioner om at holde lukket i påsken, skriver Netavisen Bornholm.nu

I højsæsonen kan man komme til og fra Christiansø to gange om dagen.. Foto: Emil Hougaard

»Vi har endnu ikke registreret tilfælde med corona-smittede på Christiansø, og det vil vi gerne kunne fastholde så længe som muligt.«

Sådan siger administrator af øen Jens Peter Koefoed til Netavisen Bornholm.

Det plejer at markere slutningen på vinteren og startskuddet for turistsæsonen for øen, når Christiansøfarten indsætter færgen 'Ertholm' op til påskeferien.

Men i år må øboerne vente med at få gæster til øen, da alle turist- og gæstefaciliteter er midlertidigt lukket ned på grund af corona-krisen.

Christiansøfærgen vil også sejle med et stort antal reducerede sejladser hen over påsken og frem til 30 april.

Færgen lægger kun til land på Christiansø, så lang tid det tager at få passagerer og gods på land.

Det er meldt ud fra administrationen til øboerne, at alle ikke-nødvendige rejser til og fra Christiansø frabedes.

De må dog fortsat gerne få besøg af den nære familie og venner, så længe det foregår efter de generelle retningslinjer om at undgå større forsamlinger, holde afstand og ikke rejse, hvis man har forkølelsessymptomer.