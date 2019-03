Ved du noget om sagen? Eller har du billeder fra havnen i Læsø? Så hører BT meget gerne fra dig. Send en mail til 1929@bt.dk

Der er stort set ingen vej frem eller tilbage for de omtrent 1.800 indbyggere, der i øjeblikket befinder sig på den danske ø Læsø i Kattegat.

Øen midtvejs mellem Frederikshavn og Gøteborg er nemlig stort set isoleret fra omverden denne søndag på grund af en færgeulykke. Det skriver TV 2 Nord.

Ulykken fandt sted i Vesterø Havn omkring klokken 06.00 søndag morgen, da færgen Ane Læsø, der normalt sejler i rutefart fra havnen på Læsø til Frederikshavn Havn, påsejlede færgelejet.

Sammenstødet beskadigede en såkaldt pakskinne på færgen, som siden da har måttet ligge stille.

Ifølge TV 2 skete ulykken, fordi kaptajnen – grundet vejrproblemer – måtte vende snuden om kort efter påbegyndt sejling.

Da færgen skulle lægge til tilbage i Vesterø, ramte den færgelejet og ødelagde pakskinnen, som sørger for, at der er vandtæt mellem bovporten og selve skibet.

Normalt har færgeselskabet to færger til rådighed, men da hovedfærgen, Margrethe, er på værft i øjeblikket, har ulykken altså betydet, at alle, der befinder sig på Læsø, er noget nær komplet isoleret fra omverdenen.

»Det kunne ikke være mere uheldigt. Det kunne det simpelthen ikke. Margrethe er forventet tilbage i løbet af den næste uge, så det er simpelthen så uheldigt,« siger Lars Rieks, direktør for færgeselskabet, til TV 2 Nord.

Ifølge Lars Rieks er smede i fuld gang med udbedre skaderne på færgen, men færgen kan ikke sejle, før en specialist fra et klassificeringsselskab har besigtiget og godkendt reparationen, og det kan godt tage noget tid.

Direktøren vurderer over for TV 2 Nord, at færgen derfor først vil sejle igen i eftermiddag omkring klokken 16.50.

B.T. har ved middagstid søndag været i kontakt med Nordjyllands Politi, som fortæller, at de ikke har hørt til ulykken og derfor ikke går ud fra, at isoleringen på Læsø har skabt større problemer end som så.

Tre familier skal på job mandag

En af dem, der er fanget på Læsø, er Laust Gaardbo, som har været i sommerhus med sin kone og to vennepar.

De tre familier skulle have sejlet hjem med Læsøfærgen klokken 15 i eftermiddag, men fik i morges en sms-besked om, at alle bestillinger var blevet slettet, og at det er 'først-til-mølle'-princippet, der vil gælde, når skaden på færgen bliver udbredret.

»Vi er egentlig ved godt mod, men vi skal alle tilbage på arbejde i morgen, så vi har allerede nu skrevet til vores arbejdsgivere, at vi nok ikke kommer på arbejde, for hvis vi først skriver det i morgen, så tror de nok bare, det er en aprilsnar,« griner Laust Gaardbo.

Han og de fem andre strandede turister er nu kørt tilbage til sommerhuset og venter på, de får at vide, hvornår de kan komme hjem. De har dog været nede forbi havnen for at holde sig opdateret, da færgeselskabet ikke tager telefonen.

»Der var en ordentlig række biler derned, og stemningen var lidt delt. Nogle var lidt irriterede over, at de ikke kunne komme hjem, mens andre trak lidt på skuldrene og jokede med, at de var på en ferie, 'de ikke kan komme hjem fra' (en alternativ version af rejseselskabet Spies' slogan, red.).«

Da B.T. snakker med Laust Gaardbo tikker der en besked ind fra færgeselskabet, hvori der står, at færgen tidligst vil sejle klokken 17.30, og at det stadigvæk er 'først-til-mølle'-princippet, der gælder.