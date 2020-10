Ærø har ingen smittetilfælde med coronavirus, og en ekspert kommer med grundene til, hvorfor det er tilfældet.

Danskerne valfartede til de små øer rundt i landet under en sommer, hvor mange holdt deres ferie hjemme i Danmark.

Også på Ærø steg antallet af turister voldsomt, men det har ikke ramt øen, hvad angår coronasmitte.

Faktisk har dagens tal fra Statens Serum Institut vist, at ærøboerne ikke havde et eneste smittetilfælde den seneste uge.



Foto: Kilde: SSI Vis mere Foto: Kilde: SSI

Det kan der ifølge Thorkild Sørensen, der er professor i epidemiologi ved Københavns Universitet, være to grunde til.

»For det første er der god plads på øen. Jo mindre befolkning, jo mere frisk luft,« siger han til B.T.

Generelt er der mindre smittespredning ved aktiviteter i lokaler, hvor der er fint med plads og god udluftning. Derfor er ærøboerne ikke udsatte, når det gælder smittespredning til daglig.

Øboerne bor nemlig med en befolkningstæthed, der lyder på 71 beboere per kvadratkilometer. Til sammenligning har København en befolkningstæthed på næsten 8.000 beboere per kvadratkilometer.

Øen skal helt tilbage til 10. maj for at finde deres seneste registrerede coronatilfælde. Men at der ikke blev set flere tilfælde i løbet af sommeren, er ikke kun på grund af god plads.

»For det andet er det held. At der ikke har været flere tilfælde med dråbesmitte overført mellem turisterne og øboerne er heldigt,« siger Thorkild Sørensen.

I alt har Ærø haft seks smittetilfælde, siden den første dansker blev smittet med coronavirus tilbage i februar.