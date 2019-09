For knap fem år siden blev et yderst værdifuldt nazi-klenodie stjålet fra Besættelsesmuseet i Aarhus.

Tyveriet, der endnu ikke er blevet opklaret, blev bevidst holdt hemmeligt af det aarhusianske museum.

Det afslører politibetjenten Martin Qvist Magnussen i bogen 'De forsvundne nazidokumenter', som netop er udkommet. Det skriver Aarhus Stiftstidende.

Martin Qvist Magnussen er bestemt ikke ukendt i offentligheden.

Han blev noget nær landskendt, da han i 2012 afslørede et af Danmarkshistoriens største tyverier af dokumenter fra Rigsarkivet, mens han også i 2016 kunne afsløre, at centrale dokumenter om den tidligere danske nazist Helmuth Leif Rasmussen var forsvundet fra samme arkiv.

Klenodien, der for fem år siden blev stjålet fra Besættelsesmuseet i Aarhus, var en tysk ørn med et hagekors og et vingefang på 140 centimeter. Ørnen er endnu ikke blevet fundet.

Ifølge Aarhus Stiftstidende har Martin Qvist Rasmussen søgt aktindsigt om tyveriet af ørnen og nazi-symbolet, efter at han fik et tip fra en kilde.

Aktindsigten viser, at tyveriet fandt sted onsdag den 5. november 2014 mellem klokken 03 og 04 om natten.

Tyveriet forløb således, at gerningmanden (eller mændene) smadrede en rude ved hjælp af en sten, hvorefter tyven(e) kravlede ind og stjal det værdifulde klenodie.

I første omgang troede museet ikke, at der manglede noget, men efter ni dage fandt de ud af, at ørnen var forsvundet.

Ifølge aktindsigten havde museet ikke videoovervågning.

Aarhus Stiftstidende har været i kontakt med Martin Qvist Magnussen, som udover sin tjans som politibetjent også arbejder med at opklare nazi-tyverier i sin fritid.

Ifølge ham kan ørnen have en værdi i omegnen af 100.000 kroner.

»Via sagen i Rigsarkivet har jeg fået mange ting vurderet hos Bruun Rasmussen. Jeg har derfor en god fornemmelse af, hvad tingene er værd. Men jeg er ikke samler, og muligvis er 100.000 kroner for ørnen for lavt sat. Hvis historien om den kan fortælles, stiger værdien. Vi har før oplevet, at lignende ting er blevet solgt for millioner af kroner i udlandet,« siger han til det lokale medie.

Mediet har også været i kontakt med Besættelsesmuseet.

Her fortæller leder Søren Tange Rasmussen, at de blandt andet holdt tyveriet hemmeligt, fordi de ikke vil give anledning til, at andre langfingrede personer ville få samme idé om at bryde ind.



Besættelsesmuseet er netop nu under renovation og åbner i foråret 2020.