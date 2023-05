»Vi lavede en liste af artikler for en måned siden, og der kunne vi se, at vi faktisk var jorden rundt. Det er ret flot.«

Lars Christian Nørbach er vel nok en af Danmarks mest omtalte museumsdirektører i øjeblikket.

I spidsen for Nordjyske Museer står han bag museet Regan Vest i Skørping, en 5.500 kvadratmeter stor bunker under jorden, som skulle have huset Dronningen og statsministeren i tilfælde af krig.

I dag er det blevet omdannet til et museum. Og her vælter det ind med besøgende og omtale fra verdenspressen, hvilket den føromtalte liste henviser til.

Blandt andet er museet nævnt i BBC og The Jakarta Post.

Men det er ikke kun udlandet, som viser interesse. Det gør danskerne også.

»Der er en vild interesse for at købe billetter lige nu. Og det er en interesse, som bliver ved med at stige. I går (onsdag, red.) satte vi vores fjerde rul af billetter, og det går bare stærkere og stærkere.«

»På 14 timer havde vi solgt 7.500 billetter. I dag har vi solgt yderligere 1.000 billetter, og det betyder, at vi kun har omkring 2.500 billetter tilbage i 2023. Det er virkelig godt,« lyder det fra den beskedne nordjyde.

B.T. har tidligere besøgt museet, før det stod åbent for offentligheden.

»Det er vores klart største investering. Folks interesse er stor, og de skriver, mailer og ringer dagligt. Når vi frigiver billetter, forventer vi, at de bliver hurtigt udsolgt. Også set i lyset af krigen i Ukraine,« sagde Lars Christian Nørbach dengang.

Dét fik han ret i.

»Det kommer ikke bag på os, at interessen er stor. Men at den er så stor, det overrasker os. Også at den bliver ved, selvom vi er stolte af vores produkt.«

»Vi har heller ikke haft udfordringer med hjemmesider under billetsalg. Men det har vi haft denne gang, og den er blevet overbelastet. Det er selvfølgelig noget, vi skal kigge nærmere på.«

Nu håber Lars Christian Nørbach, at museet kan holde fast i efterspørgslen:

»Så turister også får kendskab til restauranter og hoteller eksempelvis. At vi kan være med til at brande området.«

»Vi vil gerne være med til, at turister lige bliver de fem minutter længere.«