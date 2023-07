Ribe Kunstmuseum var ved at gøre klar til en ny særudstilling, da de pludselig opdagede, at noget var grueligt galt.

Som taget ud af en kriminalroman opdagede man, at den danske guldaldermaler Wilhelm Bendzs værk ‘Tobias’ hjemkomst’ var væk, og ingen havde set skyggen af det i 27 år.

Det skriver Politiken. Til B.T. bekræfter museumsinspektør Katrine Møller Madsen efterlysningen.

Maleriet blev malet i 1825, og værket måler 93 x 104 cm og blev sidst vist på en udstilling om Bendz på Den Hirschsprungske Samling i 1996.

Nu ved ingen, hvor det befinder sig i dag, og derfor har kunstmuseet efterlyst værket.

»Vi ved ingenting om, hvor det er forsvundet hen efterfølgende. Det er pist væk. Vi ved, at værket dengang blev udlånt af en privat samler, men hvem ved vi ikke,« siger museumsinspektør Katrine Møller Madsen og fortsætter:

»Og vi ved i sagens natur heller ikke, om denne samler stadig har værket. Men det er et væsentligt værk for den her udstillings historie og vigtigt for os at finde.«

Kunstværket blev malet i forbindelse med konkurrencen om Kunstakademiets store guldmedalje. Dengang skulle Wilhelm Bendz kæmpe mod sine venner Ditlev Blunck og Albert Küchler.

Ingen har set skyggen af den danske guldaldermaler Wilhelm Bendzs værk 'Tobias' hjemkomst' i 27 år.

Selvom Bendz endte sidst i konkurrencen, så ville museet gerne vise samtlige værker fra de tre malere.

I starten af 2023 dukkede et gammelt Carl Bloch-maleri efter mange år.

Faktisk havde ingen set Carl Blochs maleri 'Prometheus befrielse' i 90 år, men så dukkede det berømte værk op i Grækenland i januar.

Det skrev Statens Museum for Kunst (SMK) i en pressemeddelelse.

Ifølge SMK blev maleriet fundet i forbindelse med, at museet havde planlagt en udstilling med Carl Blochs værker. Maleriet, der er fire meter langt og tre meter bredt, blev i 1864 bestilt af den dengang nyudnævnte, danskfødte konge i Grækenland.

Carl Blochs maleri 'Prometheus befrielse' som ingen havde set i 90 år

Nøglen til at finde det fandt Statens Museum for Kunst, da de i foråret 2022 kontaktede Ribe Kunstmuseum, der ejer to forarbejder til 'Prometheus' befrielse'. Dem ville SMK gerne låne.

En medarbejder på Ribe Kunstmuseum fandt i den forbindelse et brev fra 2006, der omhandlede det forsvundne maleri.

Brevet var skrevet af en kollega på Det Græske Nationalgalleri i Athen og var et svar på en forespørgsel fra Ribe Kunstmuseum.