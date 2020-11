»Dansk studie stiller spørgsmålstegn ved, om mundbind virker. Du bliver nødt til at have dem på alligevel.«

Sådan lyder overskriften på en lang artikel, der ligger bag betalingsmuren på New York Times.

Den store amerikanske avis stiller skarpt på en stor dansk undersøgelse, der ifølge forskerne bag er det hidtil største studie af mundbinds effekt på at beskytte bæreren af mundbinddet mod covid-19

Studiet peger på, at mundbind ikke som antaget halverer risikoen for at blive smittet med corona, men måske snarere giver en moderat beskyttelse på omkring 15-20 procent.

Fakta: Det danske studie af mundbind Forskerne har undersøgt to grupper med samlet over 6.000 deltagere tilbage i april og maj. Den ene gruppe gik med mundbind, den anden gjorde ikke. I gruppen uden mundbind fik 2,1 procent af deltagerne corona i den periode, studiet stod på. 1,8 procent af deltagerne i gruppen med mundbind fik corona. Studiet bekræfter dermed ikke den forventede halvering af risikoen for smitte af bæreren af mundbindet, men resultaterne kan ifølge forskerne tyde på en mere moderat grad af beskyttelse på 15-20 procent. Dog kan studiet ikke udelukke, at masken slet ikke beskytter bæreren. Forskerne har ikke undersøgt, om mundbind beskytter andre mod at blive smittet af bæreren af mundbind.

Selvom konklusionerne i studiet ikke er entydige, har offentliggørelsen af den længe ventede undersøgelse vagt stor opsigt og givet brændstof til modstandere af mundbind.

Trods konklusionerne i det nye studie fastholder de danske sundhedsmyndigheder fortsat, at mundbind har en effekt, og det er fortsat et krav at bære mundbind på en lang række offentlige steder.

»Mundbind har noget effekt, den er nok ikke voldsomt stor, det har vi heller aldrig sagt, og det er også derfor, vi siger, at det er et supplement,« sagde direktør i Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm til DR onsdag.

New York Times er ikke det eneste amerikanske medie, der har taget historien om det danske studie op. Forbes Magazine, Washington Times og Seatle Times er blot nogle af de amerikanske medier, der omtaler det danske studie, og historien har også fundet vej til The Australian og det internationale nyhedbureau Reuters.