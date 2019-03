'Som at få hældt koldt vand ned af ryggen'.

Sådan beskriver Imam Ali Moskéen i København fredagens nyhed om, at minimum 49 personer er skudt og dræbt af en skruppelløs gerningsmand i Christchurch i New Zealand.

I et opslag på Facebook sender moskéen tanker til ofrene og deres påørende og skriver, at de finder det 'bekymrende, at uskyldige mennesker skal slåes ihjel på den mest modbydelige måde, før man som samfund begynder at indse, at den hadske retorik og den stigende islamofobi har taget overhånd.'

Til B.T. uddyber Mohammad Khani, der er imam i moskéen i Københavns Nordvestkvarter, at den hadske retorik omkring islam - ifølge ham - er medvirkende til, at den slags hændelser som i New Zealand finder sted.

Imam Mohammad Khani fra 'Imam Ali Moskéen' i København er rystet over fredagens terror i New Zealand.

»Jeg har aldrig følt mig utryg før, men jeg ser en stigende islamofobi og en meget hadsk stemning, så jeg frygter for, at der en person, som kan blive påvirket af denne retorik, og som vælger at komme ned til os for at gøre noget tilsvarende,« siger imamen og fortsætter:

»Vi modtager flere og flere trusler, og her for nyligt blev vi blandt andet nødt til at anmelde en kommentar på Facebook, fordi der var en person, som skrev, at han håbede, at 'moskéen blev gjort til en skydeskive for den danske befolkning'.

Mohammad Khani mener, at der er brug for en øget sikkerhed i og omkring moskéen i København.

Han håber, at myndighederne - ligesom ved den jødiske synagoge efter terrorangrebet i København - vil sætte mandskab ind for at bevogte moskéen.

B.T. har spurgt Københavns Politi, om politiet vil forøge patruljeringen ved moskéen.

Københavns Politi 'har ingen kommentarer' og henviser til Rigspolitiet, som igen henviser til PET.

Det har dog ikke været muligt for B.T. at få fat i en talsperson fra PET, men til Ritzau oplyser tjenesten:

'PET følger nøje situationen efter hændelserne i New Zealand og er i tæt kontakt med relevante danske og udenlandske myndigheder. PET vurderer desuden løbende, om situationen i New Zealand giver anledning til konkrete tiltag.'

Tilbage i moskéen i København er imam Mohammad Khani stadig 'dybt bekymret' over hændelsen i New Zealand.

Han frygter for, om tilsvarende pludselig sker herhjemme.

»Vi bliver nærmest spammet med trusler, så det er klart, at jeg - som imam i moskéen - frygter for vores besøgendes sikkerhed og liv. Jeg føler et stort ansvar for dem, som kommer hos os, siger han og påpeger, at han endnu ikke har fået snakket med politiet, efter nyheden om massakren i New Zealand er kommet.

»Så vi må vente og se, når vi får snakket med Københavns Politi. Vi har tidligere haft samtaler med dem, så de er opmærksomme på, at vi godt kunne tænke os en øget sikkerhed.«