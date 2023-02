Lyt til artiklen

Endnu en dansk politiker ser ud til at have fået kopieret sin identitet på nettet.

Denne gang er det finansminister Nicolai Wammen, hvis billede og navn fremgår på Twitter-kontoen 'NWammenDK'.

Kontoen, der er oprettet i November 2022, bliver i øjeblikket fulgt af flere danske politikere og journalister.

Mandag aften blev der fra profilen dog delt et opslag, der erklærer den falsk og oprettet af den italienske journalist Tommaso Debenedetti.

Debenedetti har tidligere hævdet at stå bag en række falske Twitter-profiler, heriblandt en, der fremstod som værende statsminister Mette Frederiksens.

»Jeg vil være italiensk mester i løgn,« har han tidligere sagt i et interview med Dagbladet Information. Han har desuden også givet et interview med DR i december, hvor han indrømmer omfattende Twitter-fup.

Finansminister Nicolai Wammen har da også en Twitter-konto, som er oprettet helt tilbage i 2014 og virker en smule mindre mistænksom.

En gennemgående tendens på de falske politikerprofiler er nemlig delingen af opslag, der annoncerer ex-politikeres død.

Og på den nye Wammen-profil fremgår også et opslag, hvori der står, at Poul Nyrup Rasmussen er gået bort:

»Poul Nyrup Rasmussen, tidligere statsminister i Danmark, døde for få minutter siden,« står der.

Debenedetti har tidligere haft held med at få et amerikansk medie til at igangsætte sit 'breaking'-beredskab med et falskt rygte om, at den amerikanske forfatter Cormac McCarthy var død.

B.T. forsøger at få en kommentar fra Nicolai Wammen.