Andreas Mogensen er en stor inspiration for en hel industri i Danmark – samt børn og unge.

Sådan lyder det fra Christina Egelund (M), uddannelses- og forskningsminister, efter at den danske astronaut lørdag formiddag med succes blev sendt ud i rummet. Følg B.T.s liveblog her

»Jeg synes, at vi i Danmark skal være virkelig stolte af at have så dygtig en astronaut, som vi har i Andreas Mogensen,« siger hun til B.T.s udsendte reporter Andreas Wentoft fra Kennedy Space Center i USA:

»Det kræver sin astronaur at være den første ikke-amerikaner, der får lov at være pilot ombord på en NASA-rumfærge.«

Derfor blev ministeren også påvirket af at opsendelsen. Det gav en følelse »af storhed«.

»Jeg blev rørt og meget bevæget af på den måde at se en danske astronaut forsvinde ud i verdensrummet. Det var meget, meget overvældende,« siger hun.

Se hele interviewet med Christina Egelund øverst i artiklen