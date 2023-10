En af Danmarks allerrigeste personer siger stop.

Efter hele 53 år som direktør hos industrigiganten AVK fratræder Niels Aage Kjær sit job – og hele ledelsesstrukturen hos selskabet laves også samtidig om.

For reelt nedlægges netop direktørstilling i fremtiden.

I stedet skal en decideret koncerndirektion stå i spidsen AVK, der hører hjemme ved Galten uden for Aarhus.

»Jeg er overbevist om, at den nye struktur vil gøre AVK i stand til at tage næste skridt ind i fremtiden og levere på de strategiske mål, der er sat op for de kommende år,« siger Niels Aage Kjær i en pressemeddelelse.

Han var på den seneste liste fra Økonomisk Ugebrev over Danmarks rigeste personer (i 2022) placeret på en 13.-plads med en formue på lige omkring 10,7 milliarder kroner.

Niels Aage Kjær, der er i en ung alder måtte overtage sin fars virksomhed i 1970 på grund af sygdom og siden har gjort den til en milliardforretning, er dog ikke helt færdig.

Den snart 79-årige rigmand fortsætter i stedet som bestyrelsesformand, mens hans fire børn i stedet er en del af den nye koncerndirektion.

Ændringerne i AVK er allerede trådt i kraft.