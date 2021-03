Storaktionærerne har sagt nej, så nu kæmper den danske milliardær Martin Møller Nielsen for sit livsværk.

Coronapandemien har sendt flybranchen i knæ, og det har også ramt Nordic Aviation Capital (NAC).

Ifølge Børsen er gælden på 38 milliarder kroner, og Martin Møller Nielsen har indtil 30. juni til at finde de mange penge.

»Hvis vi ikke får en løsning, og hvis der ikke sker et mirakel, og det gør der jo nok ikke, så er næste skridt en formel rekonstruktion, og hvis den fejler fuldstændigt, så er der endnu sværere ting i horisonten,« siger Martin Møller Nielsen til mediet.

Han ejer selv 26 procent af virksomheden, som han stiftede i 1990 – og den store succes gennem årene har gjort, at han i dag kan kalde sig en af Danmarks allerrigeste enkeltpersoner.

Kapitalfondene EQT og GIC samt Lego-familiens selskab Kirkbi skød så sent som i sommer omkring 400 millioner ind i NAC, men storaktionærerne har ifølge Børsen afvist af smide flere penge i flyselskabet.

56-årige Martin Møller Nielsen er selv klar til at investere flere penge for at få rettet op på den dårlige økonomi, fortæller han dog.

NAC er verdens største flåde af turbopropfly med i alt knap 500 styk. Omkring halvdelen af dem er ikke på vingerne på grund af coronapandemien.

Martin Møller Nielsen er i øvrigt trådt tilbage som formand i NAC efter 30 på posten i forbindelse med forhandlingerne med de cirka 80 långivere bag gælden på 38 milliarder kroner.