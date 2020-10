Hvad har Kasper Schmeichel, Christian Eriksen og Kanye West tilfælles?

Svaret er følgende:

Alle tre har tøj på af mærket Hummel.

Mens det er kendt, at Danmarks landsholdsspillere hopper i Hummeltøjet, når de møder til træning og spiller kampe, så går den verdenskendte rapper Kanye West åbenbart også rundt i tøj fra det danske tøjfirma.

Det fremgår af et billede med Kanye West og tre af de fire børn, rapperen har med den nok lige så kendte tv-personlighed Kim Kardashian.

'Der er løbet noget vand i bækken siden 1999,' skriver Hummel-ejeren Christian Stadil på Facebook, hvor han deler billedet.

Netop 1999 var året, hvor milliardæren Christian Stadil og hans far, Thor Stadil, opkøbte sportsmærket Hummel.

Hummel har eksisteret siden 1923 og var ved opkøbet i tilbagegang.

Her er Hummels historie 1923 Albert Messmer udvikler en af de første fodboldstøvler i verden. Sammen med broderen Michael Ludwig Messmer grundlægger han virksomheden Messmer & Co., der siden hen bliver kendt under navnet hummel. 1956 Den visionære Bernhard Weckenbrock overtager firmaet. Han skaber en solid brandidentitet og introducerer vinklerne. 1968 Hummel underskriver sin første sponsoraftale med klubben Duisburg fra den tyske 2. Bundesliga. 1969 Den første sportstøjskollektion lanceres. Flere sponsoraftaler underskrives, og virksomheden oplever økonomisk fremgang. Humlebien skabes og fremstår på daværende tidspunkt i en mere rund udgave end den nuværende. 1970 Hummel introduceres på det nordeuropæiske marked. 1979 Hummel underskriver den første sponsoraftale med det danske landshold – en aftale, der varer ved indtil 2004. 1988 Hummel underskriver en sponsoraftale med Real Madrid og klubbens store stjernespiller Emilio Butragueño. Aftalen gør hummel produkter endnu mere populære. 1992 Sejren er mildest talt overraskende! Det danske landshold spiller sig til sejr i Europamesterskaberne efter at have spillet mod Tyskland i finalen. 1999 hummel får ny ejer – Thornico. Det betyder, at Christian Stadil træder ind på scenen og kommer til at påvirke virksomhedens brandhistorie. Han lancerer en kollektion bestående af redesigns af originale styles, og det er med til at positionere hummel som et trendsættende sportsbrand. 2013 hummel fejrer sit 90-års jubilæum ved at relancere en række styles fra hummel-arkiverne. 2016 Efter en årrække bliver hummel igen sponsor for et hold i den tyske Bundesliga. SC Freiburg spiller en fænomenal første sæson efter at have kæmpet sig tilbage i Bundesligaen. 2017 Det danske kvindelandshold vinder sølv til Europamesterskaberne i Holland, men spiller en brag kramp mod værtsnationen i finalen. Præstationen betragtes som et absolut højdepunkt i dansk kvindefodbold. 2018 Hummel indgår en sponsoraftale med de skotske giganter Rangers F.C. – klubben med flest ligatitler i verden. Fra hummels perspektiv, markerer aftalen et fornyet fokus på fodbold i Storbritannien. 2019 Det Internationale Håndboldforbund og hummel slutter sig sammen, hvor hummel bliver den officielle tekniske sponsor og tøjleverandør til IHF. Det nye partnerskab starter med IHF World Men’s Championships i Danmark og Tyskland i januar 2019. Kilde: Hummel.dk

I løbet af nogle få år fik Christian og Thor Stadil dog vendt udviklingen, da de relancerede brandet.

Og der er da heller ikke nogen tvivl om, at Christian Stadil med den store opmærksomhed og deltagelse i en del tv-programmer, sørger for stor opmærksomhed til Hummel.

Ligesom det danske landshold selvfølgelig gør.

Men Christian Stadil ved også godt, at det giver stor opmærksom - og dermed gratis reklame - når en verdensberømt kendis har Hummeltøj på.

Her ses Christian Stadil, der i 1999 opkøbte Hummel. I øvrigt sammen med sin far Thor Stadil. Foto: Linda Kastrup Vis mere Her ses Christian Stadil, der i 1999 opkøbte Hummel. I øvrigt sammen med sin far Thor Stadil. Foto: Linda Kastrup

Især hvis selve præsidenten i USA går rundt med tøj fra det danske firma.

Det lægger Stadil i hverfald ikke skjul på i slutningen af sit indlæg med billedet.

'Som Elon Musk skrev på Twitter, da Kanye samme sted offentliggjorde, at han ville gå efter det amerikanske Præsidentembede; ‘You have my full support’.

Sådan har jeg det også lidt, når jeg ser ham i de bukser,' slutter han sin kommentar på Facebook.

Så Donald Trump og Joe Biden, I må endelig skrive til Christian Stadil og bede ham sende et par bukser fra Hummel. Sikkert helt kvit og frit.