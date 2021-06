Coronapandemien har ramt Danmarks sjetterigeste mand hårdt på omsætningen. Torben Østergaard-Nielsens regnskab for 20/21 for virksomheden Selfinvest viser et fald i omsætningen på mere end ti milliarder kroner. Det skriver Børsen.

Omsætningen lander på 66,4 milliarder kroner. Firmaets driftsindtjening (ebitda) tager også et dyk på 41 procent og lander på 948 millioner kroner.

»Markedsvilkårene har været meget svære. Jeg tør slet ikke tænke på, hvordan det havde set ud, hvis ikke vi havde haft en organisation, der kunne omstille sig hurtigt til en helt ny virkelighed,« siger Torben Østergaard-Nielsen til Børsen.

Fynboen Torben Østergaard-Nielsens virksomheds hovedsæde ligger i Middelfart, og han har med virksomheden A/S United Shipping & Trading Company bygget det hele op fra grunden.

Det er selskabet Bunker Holding, der er konglomeratets største og sælger brændstof til skibe over hele verden.

Netop Bunker Holding blev hårdt ramt af pandemien, da store dele af skibstrafikken kloden over blev lammet.

Torben Østergaard-Nielsen forklarer til Børsen, at han ikke havde set det komme og at det virker absurd. Dog er det gået bedre end han frygtede.

Torben Østergaard-Nielsen har en anslået formue på 22,2 milliarder kroner.