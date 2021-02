Skibsfarten i Middelhavet afbrænder noget af verdens mest forurenende brændstof.

Den danske miljøorganisation Rådet for Grøn Omstilling skal levere ekspertbistand til et EU-støttet projekt i Middelhavet, skriver organisationen.

Organisationen skal levere viden til, hvordan man kan nedbringe skibsforureningen i Middelhavet og derved forbedre folkesundheden i de omkringliggende lande, oplyser organisationen.

Projektet, som tirsdag underskriveres af organisationen, går ud på at etablere et område for skibstrafikken i Middelhavet, hvor forureningen skal være lav. Helt konkret er målet at nedbringe svovlforureningen med 80 procent.

Skibsfarten i Middelhavet afbrænder noget af det mest forurenende brændstof i verden. Det indeholder 500 gange mere svovl end almindelig vejdiesel. Ingen af skibene har filtre og katalysatorer til at begrænse udledningen, skriver Rådet for Grøn Omstilling.

Rådet skal primært bidrage med viden ud fra erfaringerne med udledning fra skibsfart i Danmark. De skal måle luftforureningen i ni udvalgte havnebyer i Middelhavsområdet. Og så skal de give information til befolkningen og politikerne.

Projektet er et samarbejde mellem parter fra Italien, Spanien, Danmark, Tyskland og Israel. Det er støttet af EU's miljøfond Life programmet.

Projektets totale budget er på ti millioner kroner.

/ritzau/