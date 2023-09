Restaurant Tabu i Aalborg, der i 2019 blev anerkendt af Guide Michelin, er gået konkurs.

Det fremgår af Statstidende, hvor det endvidere står, at konkursbegæringen blev indgivet 5. september.

Ejer Michael Miv Pedersen bekræfter konkursen og tilføjer, at det er ham selv, der har indgivet konkursbegæringen.

Det gør han over for Nordjyske, der citerer en udsendt pressemeddelelse:

»Jeg er ærgerlig over, det ikke er lykkedes os ved egen hjælp at lukke det økonomiske efterslæb efter Covid-19. Opgaven med at skaffe den livsvigtige likviditet til brug for de fulde tilbagebetalinger af lånepakker, udskudte skatter og moms, har været for stor en mundfuld for en restaurant som vores, Restaurant TABU.«

Restauranten fik i 2019 en såkaldt 'Michelin-plate', som ifølge guiden bliver givet til restauranter, der 'ganske enkelt serverer god mad'.

I de efterfølgende år kæmpede restauranten for en stjerne, men forgæves.

Udover efterslæbet fra corona har restauranten også kæmpet med 'svært stigende fødevarepriser og forbrugernes mere tilbageholdende holdning', oplyser man.

Selskabet bag Restaurant Tabu kom ifølge CVR-registret ud af 2022 med et underskud på 770.000 kroner.

Michael Miv Pedersen siger i pressemeddelelsen, at han håber, det lykkedes for Restaurant Tabu at fortsætte.

Med eller uden ham, skriver han i pressemeddelelsen ifølge Nordjyske.

»Jeg har bedt om hjælp til at se, om det er muligt at redde Restaurant TABU, således den kan køre videre i en anden form. En form, der gør, at det stadig er muligt at drive en rentabel restaurant med 100 procent afsæt i det nordjyske terroir, hav og himmel, nøjagtig som det var før Covid-19.«

Restaurant Tabu har adresse i det centrale Aalborg.