Det vækker vrede hos danske EU-parlamentarikere, at Ungarn retter propaganda mod Danmark.

Det er langt fra i orden, at den ungarske regering retter en EU- og immigrationskritisk video, der manipulerer udsagn fra EU-toppolitiker, mod Danmark.

Det siger flere danske EU-parlamentarikere, blandt andre Jeppe Kofod, medlem af EU-Parlamentet for Socialdemokraterne.

- Det minder om noget, man så i Sovjet-tiden, hvor propaganda florerede fra den side. Det er en stat, der laver manipulerende propaganda for at påvirke borgerne i et andet land.

- Det er et angreb på vores frihed og suverænitet i Danmark. Jeg finder det grænseoverskridende og provokerende, siger Jeppe Kofod og fortsætter:

- Det bryder med vores frie demokrati i Europa, og det kan vi selvfølgelig ikke acceptere. Og det er noget, jeg vil tage op over for Ungarn.

I videoen bliver Guy Verhofstadt, der leder den liberale Alde-gruppe i parlamentet, tillagt den holdning, at han vil have mere migration til EU. Det bliver gjort ved at klippe et citat fra 2014 ud af sammenhæng.

Videoen florerer over hele EU og er også på Facebook målrettet danskere over 32 år specifikt. På Facebook er videoen sendt af den ungarske regerings officielle Facebook-profil.

- Jeg mindes ikke at have set noget lignende, og jeg synes, at det er uhørt. Det er et eksempel på, hvad det vil sige, når et medlemsland hylder det "iliberale demokrati", som Viktor Orbán (Ungarns premierminister, red.) gør i Ungarn.

- Det er et udtryk for, at der er kræfter i Europa, der ikke arbejder for det åbne og frie samfund. Man tager denne her slags midler i brug i en organiseret, statsstøttet skræmmekampagne, siger medlem af EU-Parlamentet for De Radikale Morten Helveg Petersen.

Jeppe Kofod (S) skriver, at han vil tage sagen op i den socialdemokratiske gruppe i EU-Parlamentet for at lægge pres på den konservative gruppe, hvor Victor Orbáns parti, Fidez, er medlem.

Morten Helveg Petersen kalder videoen en optrapning af konflikten mellem EU og Ungarn, der flere gange er advaret af EU om, at de går på kompromis med demokratiske værdier.

- Der er kræfter i Europa - også i EU-Parlamentet - der ikke vil os det godt. Det er en kamp, vi må tage, siger Morten Helveg Petersen (R).

