Makeup, cremer og ansigtsrens uden parfume er ikke kun godt for huden. Det har også vist sig at være en god forretning for virksomheden Kosmolet A/S, der står bag makeup-brandet Nilens Jord.

Virksomheden har over de seneste 10 år mere end tidoblet sit overskud, så den i regnskabsåret 2017/2018 kom ud med et overskud efter skat på 13,5 mio. kr.

Rekorden skyldes ifølge tidligere direktør i selskabet Lars Jacobsson, at Kosmolet har været på forkant med tendenser i tiden.

»Produkter og makeup uden skadelige stoffer og kemi er vores helt store fokus. Det er det, der driver virksomheden og de resultater, vi leverer,« siger han til Finans.dk

Nilens Jord har eksisteret siden 1982, og var det første mærke i Danmark til at producere parfumefri makeup. Ideen til firmaet fik Lars Jacobsson, der er uddannet revisor, på en rejse ved Middelhavet.

Virksomheden har planer om at sælge til Spanien, Holland og Norge, hvor der også er større interesse for skønhedsprodukter uden skadelige stoffer.

Andre eksempler på danske mærker, der producerer miljøvenlige skønhedsprodukter, er f.eks. Rudolph Care, ejet af den tidligere 'Vild med dans'-værtinde Andrea Elisabeth Rudolph.

Hun fik i 2017 et overskud på 8,7 mio. kr. efter skat, der også var rekordår for virksomheden.