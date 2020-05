»Vi ser allerede nu en række lavprisselskaber, der begynder at sætte sig på markedet. Fredagens beslutning kommer til at accelerere social dumping i dansk luftfart helt vildt.«

Sådan lyder det fra formand for Flyvebranchens Personale Union, Thilde Waast i en pressemeddelelse.

På et pressemøde fredag fortalte regeringen, at de indtil 31. august fraråder ikke-nødvendige rejser til andre lande end Tyskland, Island og Norge.

Det er denne beslutning, som formanden mener vil gøre ondt på dansk luftfart. Sammenlignet med samme måneder sidste år har marts-maj budt på en nedsat aktivitet på cirka 90-95 procent for luftfarten.

Her kan du rejse hen fra 15. juni Nu kan man rejse til Tyskland, Island og Norge igen. Danskere kan igen rejse ud - men kun til enkelte lande, og storbyer bør undgås. Fredag har Udenrigsministeriet lempet rejsevejledningen, så danskere så småt kan begynde at rejse ud igen. Fra 15. juni ændres vejledningerne for rejser til Tyskland, Island og Norge fra orange til gul. Det betyder, at man kan rejse ind, men at man fortsat skal være opmærksom på sin sikkerhed og holde sig opdateret om situationen.

Udenrigsministeriet opfordrer samtidig til, at man undgår at overnatte i byområder med 750.000 indbyggere eller derover i disse lande.

For resten af Europa og verden frarådes fortsat alle ikke-nødvendige rejser frem til 31. august.

Regeringen er i dialog med Sverige og Finland, og der kan på den baggrund eventuelt blive foretaget yderligere lempelser i rejsevejledningerne inden 31. august. For Sverige kan det for eksempel være regionalt med særligt fokus på Øresundsregionen. Kilder: Udenrigsministeriet

Det vil ikke ændre sig nævneværdig efter fredagens pressemøde forklarer Thilde Waast, der allerede har håndteret flere masseafskedigelser og en konkurs i løbet af coronakrisen.

»Vi har advaret om, at corona-tiltagene vil kunne koste op mod 2000 arbejdspladser bare for kabineansatte og piloter. Nu må vi desværre nok opjustere dette tal. Det kommer til at blive et blodbad,« siger formanden for de danske kabineansatte og piloter i Danmark.

Andre lande for eksempel Spanien har meldt sig parate til at modtage turister. Det samme har et land som Grækenland, der med 175 døde har færre tilfælde end Danmark.

Men som det ser ud nu, må danskerne altså vinke farvel til charterferierne til de ellers populære feriemål som Spanien, Italien, Grækenland og Frankrig i år.

Vælger man alligevel at tage afsted, bør man efterfølgende gå 14 dage i karantæne, oplyser Udenrigsministeriet.

»Europa-kommissionen lægger op til at få gang i turismen, og det samme gør flere andre lande. Vi håber, at vi kan få en diskussion om denne beslutning, ikke mindst på et politisk plan. Konsekvenserne er enorme,« siger Thilde Waast.

Sådan er du dækket ved rejser til 'gule lande': De nye rejsevejledninger gælder fra 15. juni. Herfra markerer udenrigsministeriet således rejser til Tyskland, Island og Norge som 'gule'. Det betyder, at man kan rejse til landene, men at man fortsat skal være opmærksom på sin sikkerhed og holde sig opdateret om situationen. Med de ændrede regler vil ens rejseforsikring igen gælde under rejser til de tre lande. Man skal dog holde sig orienteret hos de lokale myndigheder forud for en rejse, så man overholder landenes retningslinjer. Det oplyser brancheforeningen Forsikring og Pension i en mail til Ritzau. Hvis man alligevel ikke ønsker at tage afsted på en planlagt rejse til et land, der markeres som gult, vil man til gengæld som udgangspunkt ikke længere kunne få dækning via afbestillingsforsikringen. - Du kan i stedet henvende dig til din rejseudbyder og høre, om der er mulighed for refusion eller ombooking. Hvis det ikke er muligt, kan du prøve at tale med dit forsikringsselskab, skriver Forsikring og Pension.

»Regeringen må tage konsekvensen af denne de facto nedlukning af luftfart og tilbyde en ekstra hjælp både i forhold til lånemuligheder til selskaber og hjælpepakker,« siger formanden.

Hvis udviklingen i smittetrykket går den forkerte vej, kan Udenrigsministeriet stramme rejsevejledningerne igen.