En kvindelig dansk skolelærer ville udvise sympati med sin franske kollega Samuel Paty, der i fredags blev halshugget af en 18-årig islamist uden for en skole nær Paris.

På Facebook skrev hun i en opdatering, at hun – ligesom Paty havde gjort – fremover ville bruge Muhammed-tegningerne i sin undervisning om ytringsfrihed.

Opslaget medførte lynhurtigt flere ubehagelige og direkte truende kommentarer fra personer med muslimsk baggrund, der opponerede mod at afbilde profeten.

Det fortæller det socialdemokratiske folketingsmedlem Rasmus Stoklund til B.T. søndag.

Et lille udpluk af de kommentarer, som kvinden modtog under sit opslag på Facebook. Foto: Privatfoto Vis mere Et lille udpluk af de kommentarer, som kvinden modtog under sit opslag på Facebook. Foto: Privatfoto

Han havde selv læst lærerens opdatering lørdag og delte den kort efter på sin egen Facebook-profil.

Men senere på aftenen opdagede han, at lærerens opdatering ikke længere var tilgængelig.

Igennem en fælles bekendt kom han i kontakt med læreren, som fortalte ham, at hun af frygt for repressalier havde taget opslaget ned, og at hun nu havde involveret politiet.

B.T. har rettet henvendelse til politiet for at få bekræftet, at kvinden har været i dialog med politiet, men dette har ikke været muligt søndag eftermiddag.

Af kommentartråden til det nu slettede opslag fremgår det, at kvinden fik henvendelser, der kan opfattes som truende.

'Slet de billeder nu. Jeg siger det for din egen skyld,' lyder en kommentar.

Rasmus Stoklund betvivler ikke, at kvinden taler sandt, og hans synes, at det er ganske beskæmmende, at folk med rabiate holdninger kan have held med at true andre til tavshed.

»Jeg synes, det er uhyggeligt, at en lærer, som skriver noget helt oplagt og også rimeligt på Facebook, bliver mødt med trusler og kommentarer om, at hun krænker profeten, og at hun skal tænke sig gevaldigt om,« siger han og tilføjer:

»Og samtidig er det dybt bekymrende, at hun efterfølgende føler sig nødsaget til at fjerne opslaget. Det betyder jo, at de, som har viljen til at bruge trusler og skræmmende retorik, vinder. Det kan og må vi ikke acceptere,« siger socialdemokraten til B.T.

Karikaturtegninger førte til halshugning

Karikaturtegninger af profeten Muhammed, som den kvindelige lærer ville bruge i undervisningen, var netop omdrejningspunktet for det kyniske drab på den 47-årige franske historielærer Samuel Paty.

Samuel Paty Foto: Privatfoto Vis mere Samuel Paty Foto: Privatfoto

I en undervisningstime om ytringsfrihed havde han foran sine elever på fjerde klassetrin vist tegninger fra satiremagasinet Charlie Hebdo. Tegninger, der angiveligt portrætterede profeten Muhammed nøgen.

Det vakte en masse furore, og flere forældre til børn i skolen krævede, at Samuel Paty blev bortvist, hvilket skolen afviste.

Fredag eftermiddag 16. oktober eskalerede situationen, da en 18-årig mand fulgte efter den 47-årige lærer på vej hjem fra skole.

Den 18-årige mand, der havde tjetjenske rødder, angreb Paty med en kniv og skar afslutningsvis hovedet af ham.

Ifølge flere medier råbte han »Allahu akbar«, inden han efterlod Samuel Patys hoved i vejkanten.

Kort efter lagde den unge mand et billede af den dræbte lærer på Twitter med følgende besked:

»Jeg henrettede en af jeres helvedeshunde, der havde vovet at nedgøre Muhammed.«