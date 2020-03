På Regionshospitalet i Randers har man testen en af lægerne positiv for coronavirus.

Han var kommet hjem fra en rejse til Østrig, og da han ikke have symptomer, var han taget på arbejde.

Der var på daværende tidspunkt endnu ingen restriktioner for folk, der kom hjem fra Østrig. Det skriver DR.

Men noget tid efter hjemkomsten- i midten af marts - blev en af de andre, der var med på turen, testet positiv.

Lægen fortalte det til ledelsen på hospitalet og blev sendt hjem omgående. Kort tid efter var han testet positiv, og senere begyndte han også at få symptomer.

»Vi kontaktede herefter Styrelsen for Patientsikkerhed, der fortalte, at vi ikke skulle gøre yderligere, da vi på det tidspunkt var gået over til afbødningsstrategien,« siger Lone Winther Jensen, der er lægefaglig direktør på Regionshospitalet Randers, til DR.

Desuden har man talt med regionens mikrobiologer og infektionsmedicinere, der ikke mener, at der er en særlig stor risiko for, at manden har smittet nogen, da han ikke havde symptomer.

På mandag vil lægen igen møde på arbejde, da han har være rask i mere end 48 timer, forklarer Lone Winther Jensen.