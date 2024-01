Mennesker over hele verden tror, at de er i et forhold med ham, men bag profilerne med hans ansigt, sidder noget helt andet, end det de forventer.

Christian Gerhard Bøving var udstationeret i Afghanistan som militærlæge i 2013, da han første gang blev gjort opmærksom på, at hans billeder blev brugt på en måde, der ikke var meningen.

En ven hjemme fra Danmark ringede og spurgte undrende, hvorfor i al verden han nu havde en profil på dating.dk.

Men det havde Chistian Gerhard Bøving bestemt ikke.

Svindlere opretter falske profiler på internettet, hvor de får andre til at blive forelsket i dem, hvilket ofte resulterer i, at ofrene sender svindlerne penge.

Dette fænomen bliver også kaldet 'love-scamming.'

Og det er langt fra sidste gang, at Christian Gerhard Bøvings ansigt er dukket op under diverse navne på forskellige platforme.

Endnu et forfalsket id, hvor Christian Gerhard Bøvings billede bliver misbrugt. Foto: Foto: Privat Vis mere Endnu et forfalsket id, hvor Christian Gerhard Bøvings billede bliver misbrugt. Foto: Foto: Privat

»Jeg blev meget ramt, og jeg følte mig enormt blottet. De sidste fem år er det bare eskaleret,« forklarer han, og tilføjer:

»Jeg er jo en gift mand, og jeg har en datter på fem år. Det er så bizart.«

Siden 2013 har Christian Gerhard Bøving anmeldt og lukket omtrent 2.000 Instagram-profiler og cirka samme antal Facebook-profiler.

Han har en oplevelse af, at når han har lukket én, dukker en ny op.

Christian Gerhard Bøving er uddannet læge, og han har både arbejdet i militæret, på Kongeskibet Dannebrog samt medvirket i fjernsynet, hvor han har været tv-læge i forskellige programmer.

Derfor har han også nogle 'spændende' billeder, han deler på sociale medier, hvor han står med våben, på Kongeskibet Dannebrog eller med et stetoskop om halsen.

Profilerne, der stjæler billederne, har ét mål, og det er at snyde mennesker på den anden side af skærmen.

Mellem 10-20 kvinder fra alle hjørner af verden henvender sig dagligt til Christian Gerhard Bøving for at få opklaret, hvem det er, de har skrevet med, er blevet forelskede i og har sendt penge til.

Nogle af dem tror på ham, andre holder fast i den relation, de har bygget gennem internettet med hans ansigt.

»To kvinder i USA er overbeviste om, at vi er forlovede,« forklarer han, og tilføjer:

»Jeg forsøger at hjælpe dem, så godt jeg kan. Men de tænker jo 'nu har jeg fundet dig, vi er forelskede, skal du ikke med på date?«

Den danske læge Christian Gerhard Bøving har gennem et årti kæmpet imod falske profiler, der misbruger hans billeder. Foto: Foto: Privat Vis mere Den danske læge Christian Gerhard Bøving har gennem et årti kæmpet imod falske profiler, der misbruger hans billeder. Foto: Foto: Privat

Og det skal Christian Gerhard Bøving ikke. Han er gift med sin partner og har et barn på fem år. Han bor og arbejder i Danmark. Han ved godt, hvem han er.

Og det er bestemt ikke en mand, der snyder og bedrager andre mennesker.

Men det gør profilerne, der, ifølge ham, bliver masseproduceret i Vestafrika særligt Ghana og Nigeria.

Se her et udsnit af de falske profiler, som Christian Gerhard Bøvding for nylig har anmeldt:



lægen

Infogram

Det er typisk kvinder mellem 40 og 50 år, der falder i fælden.

»De søger måske kærlighed eller har mistet en kær. Svindlerne skriver så til dem over falske profiler, og så bliver det mere intimt, hvor de fører samtalen over på platforme som WhatsApp, og så ender det typisk med, at de sender mere intime ting frem og tilbage. Til sidst ender det ud i flybilletter og penge,« forklarer Christian Gerhard Bøving, og tilføjer:

»Folk har mistet så mange penge, nogle er endda gået fra deres partner.«

Selvom det ikke er Christian Gerhard Bøving, der bliver snydt på internettet, fylder det alligevel enormt meget for ham i hans hverdag.

Han bruger op til to timer dagligt på at anmelde profiler på internettet, hvor han sender dem videre til en tysk Facebook-gruppe 'Scam Haters,' der er en større gruppe kvinder, som i fællesskab anmelder diverse falske profiler.

Han har meldt flere profiler til politiet og anmeldt profiler til Meta, der ejer Facebook, i et forsøg på at komme problemet til livs.

Men politiet kan, ifølge ham, ikke gøre noget ved det, når man er oppe i det her antal af falske profiler, som har IP-adresser i Vestafrika.

Og Meta er heller ikke til nogen hjælp, da Christian Gerhard Bøving har en oplevelse af ikke at være i kontakt med et menneske, men nærmere en form for robot.

B.T. har forsøgt at komme i kontakt med Syd- og Østjyllands Politi, hvor Christian Gerhard Bøving har anmeldt profilerne, men det har ikke været muligt at få dette bekræftet.

Dog forklarer viceinspektør Jacob Rindom, der er leder for forebyggelsesenheden i Syd- og Østjyllands Politi, i et skriftligt svar til B.T., at alle anmeldeser bliver taget alvorligt.

'Vi tager alle anmeldelser alvorligt. Samtidigt er det vigtigt, at man som bruger på de sociale medier selv forebygger misbrug af billeder. Sociale medier giver dig mulighed for at styre for eksempel dine indstillinger, så du kan begrænse, hvem der skal kunne dele billeder og informationer om dig,' indleder han, og tilføjer:

'Du kan både justere, hvem du deler indhold med, hvem og hvor mange, der kan se din profil og se hvad du deler, ligesom du kan få kontrol med, når venner, bekendte eller helt fremmede tagger dig i billeder.'

Christian Gerhard Bøving har også et godt råd til, hvordan man ikke ender som offer på internettet – hverken hvor billeder bliver misbrugt, eller man bliver snydt til at sende penge.

»Det kan jo ramme alle. Men gør din profil privat, så alle ikke kan tage dine billeder hjerteløst,« siger han, og tilføjer:

»Og så skal man passe på, når man skriver med folk på internettet. De her mennesker er truende og manipulerende.«