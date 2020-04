Det hele mindede om noget fra en drøm, da den 34-årige læge Boje Kvorning Ehmsen fra Nørrebro blev gift med sit livs kærlighed i en lykkeboble af naturskønne omgivelser i hendes hjemland, Brasilien.

Men en uge efter festen brast boblen, da Mette Frederiksen lukkede Danmarks grænser.

Det nygifte par måtte kysse hinanden farvel i lufthavnen uden vished om, hvornår de igen ville komme til at se hinanden.

»Det er da forfærdeligt. Det er ikke det, man har lyst til som nygift,« siger Boje Kvorning Ehmsen.

Brylluppet i Brasilien, inden parret vidste, at de ikke kunne flytte sammen til Danmark.

Meningen var, at hans brasilianske hustru, Renata Ehmsen, skulle flytte med ham til København 18. marts, først på et tremåneders visum, og så ville de efterfølgende søge om familiesammenføring.

Så langt nåede de ikke.

Boje Kvorning Ehmsens 25-årige kone, Renata Ehmsen, må ikke komme ind i Danmark.

Ifølge både Udenrigsministeriet og politiet er det nemlig ikke et anerkendelsesværdigt formål for indrejse, at man som udenlandsk borger er ægtefælle til en dansk statsborger.

Og det giver ingen mening, mener den 34-årige læge.

»Jeg synes, det er underligt, at ægtefæller til danske statsborgere ikke må komme ind. Særligt når man har en række andre anerkendelsesværdige formål, som er ret spøjse,« siger Boje Kvorning Ehmsen og fortsætter:

»Der er kommet så mange anerkendelsesværdige formål, hvor for eksempel folk, der skal deltage i en retssag, må komme ind, ligesom håndværkere, der har arbejde i landet. Og så er det bare, at man undrer sig over, hvem der så må komme ind, når ens egen ægtefælle ikke må.«

Han kan godt forstå, at statsministeren lukkede grænserne på det tidspunkt, hun gjorde, men ifølge ham er det ved at være på høje tid at genoverveje beslutningen.

Boje Kvorning Ehmsen og konen, Renata Foto: PRIVATFOTO

»Nu er vi i en fase, hvor man kan overskue det igen. Jeg synes ikke, sundhedsvæsenet er i knæ. Så jeg synes også godt, man kan se på, om det ikke er fair nok, at familier kan forenes, og ægtefæller lige så vel,« siger Boje Kvorning Ehmsen, der til daglig arbejder som læge på Herlev Hospital.

Den eneste måde, hans kone kan få lov til at komme ind, er, hvis politiet ved grænsen vurderer, at indrejsen er et led i en allerede planlagt og igangværende flytning.

Og det mener Boje Kvorning Ehmsen også, at indrejsen ville være. Men han kan ikke få svar på, om politiet ved grænsen kommer til at være af samme overbevisning.

»Vi har fået at vide, at det er op til den enkelte betjent at vurdere. Man kan ikke på forhånd få sin sag vurderet. Det føles som et stort sats,« siger han.

En revurdering af, hvilke formål der er anerkendelsesværdige, mener Boje Kvorning Ehmsen klart bør komme på tale snarest.

»Der er for få eller for forkerte anerkendelsesværdige formål,« siger han og fortsætter:



»Jeg kan ikke forstå, at man synes, det er okay at adskille familier.«

Frustrationen i hans stemme er ikke til at tage fejl af, men der er ikke andet for ham at gøre end blot at afvente.

»Ingen af os kender fremtiden, og det er forfærdeligt at være i den her situation. Hvis bare man vidste, at grænserne helt sikkert åbnede den 10. maj. Men det kan jo være, hun udskyder det en eller to måneder mere.«

Rigspolitiets presseenhed skriver i et mailsvar til B.T.:

»Vi kan bekræfte, at det er den enkelte betjent, der skal vurdere sagen – altså hvorvidt der er tale om et anerkendelsesværdigt formål i forbindelse med indrejse til Danmark.«

Derudover fremgår det af politiets hjemmeside, at det 'generelt gælder, at ægtefæller og partnere mv. som udgangspunkt ikke har et anerkendelsesværdigt formål med indrejse til Danmark, hvis formålet alene er samvær med en dansk eller herboende udenlandsk ægtefælle eller partner mv.'.