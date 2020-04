Gitte Anna Madsen havde aldrig troet, at hun i påsken skulle have så lidt at lave som lungelæge på Aarhus Universitetshospital.

For en måned siden troede hun faktisk, at coronavirussen ville toppe lige omkring påsken, der ville betyde en presset og stresset hverdag.

Men sådan har den seneste tid langt fra været.

»Jeg har aldrig nogensinde oplevet et så patienttomt sygehus som nu. Normalt er der lidt færre patienter på sygehusene, når vejret er godt, men det her er helt exceptionelt,« siger hun til Aarhus Stiftstidende.

Faktisk er blot halvdelen af alle sengene fyldt op på lungeafdelingen.

En afdeling, der ellers altid plejer at have fuldt hus.

Aarhus Universitetshospital har således også kun taget brug af et ud af fire covid-afsnit, hvor netop Gitte Anna Madsen skulle have været en del af de uåbnede afsnit.

Afsnit, som hun nu tvivler på nogensinde åbnes.

For mens tidligere prognoser spåede, at coronavirussens indtog for alvor ville ramme sygehusvæsenet hårdt omkring påske, så er det store antal af patienter udeblevet.

Der var bekymringer om, hvorvidt man kunne skaffe respiratorer og nok personale, ligesom man aflyste ikke-akutte operationer, mens man uddannede ekstra sundhedspersonale, så alle var klar til at tage sig af de mange coronapatienter.

Gitte Anna Madsen var for flere uger siden selv ude at fortælle, hvordan hun frygtede at skulle vælge mellem, hvem der skulle leve og dø.

Men sådan er det - heldigvis - ikke gået.

I stedet har en del personale på Aarhus Universitetshospital fået fri i påsken, ligesom flere af Gittes kollegaer har valgt at få brugt noget af deres afspadsering.

Men det betyder ikke, at lungelægen nu bare kan ånde lettet op. Hun frygter nemlig, hvad der vil ske, når der efter påske bliver åbnet op for daginstitutioner og skoler rundt omkring i landet.

Faktisk forventer hun, at det vil føre til, at der pludselig skal løbes hurtigt igen.

Derfor er både hun og hospitalet naturligvis også klar, hvis det ender med at blive tilfældet.