Arlette Andersen, der overlevede et ophold i kz-fangelejren i Auschwitz under 2. verdenskrig, er sovet stille ind.

Det skriver Fredericia Dagblad.

Hun blev 98 år gammel.

Hun har holdt hundredvis af foredrag om sine erindringer og modtog i 2020 Ridderkorset af Dannebrogsordenen.

Arlette Andersen blev født i Paris i 1924. Hun blev i 1943, hvor hun var elev på Université Blaise Pascal i den midtfranske by Clermont Ferrand, arresteret og deporteret til Auschwitz.

Hun kom til Danmark i 1952, efter hun to år tidligere var blevet gift med danske Ole Andersen.

De to slog sig ned i Fredericia, hvor hun i mange år underviste i fransk på byens gymnasium.

En bygning på hendes gamle universitet i Frankrig er opkaldt efter hende, og hun lægger også navn til en frihedspris, som Fredericia Kommune Fredericia Gymnasium, Danske Bank, Fredericia Dagblad står bag.

Først 24 år efter sit fangeskab i Auschwitz, begyndte Arlette Andersen at tale om sin oplevelse.

Det skete i 1990, da den franske politiker Jean-Marie Le Pen omtalte Holocaust som 'en detalje' i 2. verdenskrig.

»Jeg havde mareridt de første par år. Men jeg har levet et godt liv. Jeg fik mand og børn, og jeg havde ikke spor lyst til at dvæle ved fortiden,« har hun tidligere fortalt ved et af sine foredrag, fortæller Fredericia Dagblad.