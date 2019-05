'Det er, som om alle kvinder skal have en abort for at være moderne og frigjort.'

Sådan skrev Stig Grenov torsdag på Twitter, som han siden har undskyldt for. Men Stig Grenov får stadig massiv kritik for sin udtalelse.

Forkvinde for Dansk Kvindesamfund, Ulla Müller, tager stærkt afstand fra Stig Grenovs kommentar. Misforståelse eller ej.

»I Dansk Kvindesamfund er vi uforstående overfor, hvad der er baggrunden for en sådan udtalelse og er kede af, at den holdning eksisterer i 2019.«

»Kvinder, der står i en situation, hvor de ender med at vælge abort, tænker sig godt om og overvejelserne har mange facetter. Det kan være, at præventionen ikke virkede, at hun ikke havde råd til prævention, eller måske har faren meddelt, at han ikke ønsker barnet,« siger Ulla Müller og fortsætter:

»Det kan være et overgreb. Det kan også være, at graviditeten ikke var planlagt, eller hun ikke ønsker børn lige nu. Uanset hvad, skal hun ikke forklare sig, det er en kvindes ret at beslutte, om hun vil have børn, hvor mange hun vil have, og hvornår hun vil have dem.«

»Og så skal vi huske, at når kvinder kan bruge deres ret, så fører de ønskede graviditeter til børn, der er ønskede. Det er jo et godt sted at starte. Så vi tænker, at det var lidt uigennemtænkt (Grenovs tweet, red.) og ikke respekterede det svære valg, det er for mange kvinder at vælge aborten.«

Også overlæge og formand for Etisk Råd, Anne-Marie Axø Gerdes, sætter nogle ord på udtalelsen fra Kristendemokraternes formand på orlov.

Hun mener ikke, abort skal være forbudt.

»Det er svært bekymrende, at der er en stat i USA, hvor abort nu er ulovligt. Som privatperson og læge mener jeg, at det er en forkert retning at gå. Selvfølgelig skal man helst undgå provokerede aborter, og det vil altid være en nødløsning.«

»I Danmark er antallet af provokerede aborter heldigvis faldet, så det er en god udvikling,« siger Anne-Marie Axø Gerdes, som udtaler sig på personlige vegne og ikke på vegne af Etisk Råd.

I forvejen har abort været et stort emne for Kristendemokraterne i denne valgkamp. Og der gik da heller ikke lang tid, før Stig Grenov undskyldte for tweetet.

'Når man ser det ude af kontekst, ser man det hele anderledes, og der vil jeg gerne sige undskyld til alle de kvinder og mænd, der kunne opfatte det som et spark i ansigtet. Det var ikke tilsigtet, det var en del af en større sammenhæng, og jeg skrev det i frustration,' skrev Stig Grenov i et nyt tweet.

Han forklarer, at han skrev kommentaren, efter at flere på det sociale medie bevidst havde forsøgt at misforstå partiets politik.

Efterfølgende har han fortalt, at han føler sig misforstået, og at det abort-kritiske tweet var skrevet i frustration.

Men Grenov er ikke den eneste fra sit parti, som har udtalt sig kritisk om fri abort.

Kristendemokraternes spidskaniddat i Vestjyllands Storkeds, Kristian Andersen, har under valgkampen udtalt, at han er imod fri abort.

'For min egen del har jeg været imod den frie abort siden jeg var helt ung, og det er jeg egentlig stadigvæk,' sagde Kristian Andersen til tv-midtvest tirsdag.

Stig Grenov er i øjeblikket sygemeldt med stress fra posten som partiformand til efter folketingsvalget 5. juni.

I stedet er Isabella Arendt Laursen vikarierende formand for partiet.