Omkring 1400 israelere – inklusive børn og unge – blev myrdet af Hamas, da terrororganisationen angreb Israel den 7. oktober. Mere end 200 blev taget som gidsler.

Drabene, der genopblussede konflikten mellem parterne i Mellemøsten, har gennem de seneste uger ført til adskillige demonstrationer i København til støtte for palæstinenserne.

Mens nogle demonstranter har råbt, at konflikten »skal løses med jihad«, har andre afvist at tage definitivt afstand fra Hamas' drab.

Torsdag aften eskalerede det, da en ung kvinde iført et partisanertørklæde med et palæstinensisk flag i hånden for rullende kameraer hyldede 7. oktobers terrorangreb begået af Hamas.

Det skete i en ophedet diskussion med udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M), der spurgte kvinden, om hun ikke også var vred over terrorangrebet på Israel:

»Nej, det er jeg virkelig ikke«, svarer hun.

»Det er du ikke?,« Spørger Lars Løkke Rasmussen.

»Nej, det er jeg ikke. Det er jeg virkelig ikke. Jeg er mega glad for, at Hamas tog den beslutning den 7. oktober,« svarer hun.

»Vi har været i fucking fængsel siden 1948.«

Til det svarer Løkke: »Det er der, filmen knækker for dig, ikke?«

Efterfølgende går han.

Udvekslingen skete i anledning af Det Jødiske Samfunds årlige markering af Krystalnatten – en nat, hvor Nazityskland i 1938 igangsatte en jagt på landets jøder.

Gruppen mødte Lars Løkke foran Christiansborg, hvor markeringen blev afrundet med flere taler.

Gruppen råbte blandt andet: 'Hvorfor holder I ikke en mindehøjtidelighed for os?', og da udenrigsministeren gik hen for at tale med dem, viste de billeder af døde børn på deres telefoner.

Det Jødiske Samfund melder om »en kolossal stigning« i henvendelser om antisemitisme siden angrebet den 7. oktober – noget som både Lars Løkke Rasmussen og statsminister Mette Frederiksen (S) italesatte under aftenens begivenhed.