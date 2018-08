En dansk kvinde har fået sig en gevaldig efterregning på grund af nogle jule- og fødselsdagsgaver, hun fik fra sin svigerinde.

For ifølge en ny afgørelse fra Landsskatteretten oversteg værdien af gaverne et naturligt niveau for en lejlighedsgave, og derfor er det nu stadfæstet, at hun får et skattesmæk.

Afhængig af kvindens øvrige skatteforhold vil det lyde på omkring 46.000 kroner.

Mens gaver til nærtstående familiemedlemmer beskattes med den såkaldte gaveafgift, når beløbet ifølge revisionsselskabet BDO overstiger 64.300 kroner, så skal gaver til ikke-nærtstående personer beskattes som indkomstskat.

Fakta Tip os Kender du noget til sagen? Så hører vi gerne fra dig. Skriv til journalist Christian Hansen på chans@bt.dk

Det rammer nu den danske kvinde, der af sin afdøde mands søster, som har bopæl i England, har modtaget checks med pengebeløb på 25.000, 25.000 og 50.000 kroner i årene 2010-2012.

Landsskatteretten har understreget Skats oprindelige dom over kvinden, hvor det hedder sig, at det var ‘groft uagtsomt, at du (modtageren af pengene, red.) ikke har selvangivet de modtagne gaver som indkomst i disse år.’

Kvindens børn – altså nevøer og niecer til svigerinden i England – har fået tilsvarende gaver.

Den formuende svigerinde forklarer selv i afgørelsen, at der er tale om kombineret fødselsdagsgave og julegave til sine familiemedlemmer.

Synes du, at man skal beskattes af gaver?

»Jeg har udbetalt beløbet til sommer og til jul til alle 5, da det er svært for mig at holde styr på deres fødselsdage, og det var så lettere for mig at give dem gaverne samtidig, det blev så til sommer og jul, så var der ikke nogle af dem der blev glemt.«

På grund af afgørelsen skal den danske kvinde nu betale skat af hele beløbet, der altså hos Skat opfattes som indkomst.

Ifølge revisionsselskabet BDO er der ikke nogen fast beløbsgrænse, der definerer et naturligt niveau - Skat bruger selv udtrykket ‘almindeligvis passende’ - for en pengegave, og det fremgår da også i afgørelsen, at Landsskatterettens sekretariat havde indstillet, at det kun var den del af gaverne, som oversteg 5.000 kroner, som skulle beskattes.

Men Skat har ved afgørelsen fået rettens ord for, at det er hele beløbet, der skal beskattes.