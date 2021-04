Den 11. marts løb en bekymrende melding ind hos den danske Lægemiddelstyrelse.

En 60-årig kvinde var død 13 dage efter, hun havde modtaget en coronavaccine fra AstraZeneca. Måden kvinden døde på, fik alarmklokkerne til at ringe.

Kort forinden havde Lægemiddelstyrelsen nemlig modtaget et bekymrende signal fra Østrig, efter tre sundhedsansatte var blevet alvorligt syge på samme måde, efter at have modtaget vaccinen.

Efterfølgende er der kommet flere rapporter til fra andre lande, og tirsdag slog den danske og europæiske lægemiddelstyrelse fast, at det er sandsynligt, det er vaccinen, der er årsag til den sjældne og alvorlige tilstand, som ramte den 60-årige danske kvinde.

Vaccinen fra AstraZeneca er kommet i modvind verden over efter rapporter om få, men alvorlige bivirkninger. Knap 150.000 danskere har fået første stik af vaccinen.

Nu har en række danske læger foretaget en videnskabelig gennemgang af forløbet fra den 60-årige kvinde modtog første dosis af vaccinen, til hun døde 13 dage efter.

Det skriver DR, der har læst gennemgangen, som ligger online som et såkaldt preprint, det vi sige, at udgivelsen endnu ikke er fagfællebedømt, og at der derfor skal tages forbehold for resultaterne.

Af gennemgangen fremgår det, at den 60-årige kvinde ifølge sine pårørende havde en let hovedpine i dagene efter, hun havde modtaget vaccinen.

På 7. dagen udviklede hun stærke og vedvarende mavesmerter, og hun blev indlagt på hospitalet.

Her viste en scanning blødninger i begge binyrer, og kvinden havde spor af blod i urinen.

På 2. dagen af indlæggelsen noterede personalet, at kvinden om eftermiddagen havde det godt, men kun en time efter den observation fandt sundhedspersonalet hende med nedsat kraft i venstre side.

En scanning viste, at kvinden havde en stor blodprop i hjernen, og det beskadigede område var for stort til, at lægerne kunne tilbyde kvinden den behandling, man normalt tilbyder ved blodpropper i hjernen.

Blodprøver viste, at antallet af blodplader i kvindens blod var faldet dramatisk fra 118.000 til 5.000.

Det fremgår af gennemgangen, at sundhedspersonalet kæmpede i flere dage for at redde kvindens liv og forsøgte at stabilisere hende på flere forskellige måder.

De udførte blandt andet en operation for at lette trykket fra hjernen, men deres anstrengelser var forgæves.

På 4. dagen for kvindens indlæggelse begyndte hendes fingre at blive blå, og hun overgik efter aftale med familien til at få lindrende behandling.

På 6. dagen for sin indlæggelse, og 13 dage efter hun havde modtaget vaccinen, afgik hun ved døden.

Den danske Lægemiddelstyrelse satte vaccinen fra AstraZeneca på pause, efter de blev bekendt med den danske kvindes død.

Siden har der været en række lignende rapporter fra andre lande, og en række lande har ligesom Danmark sat vaccinen på pause eller ændret anbefalingen for, hvem der bør modtage den.

Tirsdag kom det frem, at USA også sætter vaccinen fra Johnson & Johnson, der bygger på samme teknologi på pause, efter seks tilfælde af samme sjældne sygdomsbillede hos omkring fem millioner vaccinerede.

Sundhedsstyrelsen vil torsdag komme med en udtalelse om, hvad der skal ske med de to vacciner, der udgør en afgørende del af det danske vaccinationsprogram.