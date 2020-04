I over 100 år har skinnerne fra den gamle Amagerbane i København løbet mellem Uplandsgade og Kløvermarken.

Et stykke danmarkshistorie, som er blevet foreviget af selveste 'Olsen-banden' og hvor folkekære Jesper Klein hyldes. Men nu kan det være på vej mod enden. Og det gør Jesper Kleins søn trist.

DSB, som ejer grunden, har nemlig planer om at udvikle området - gerne med nybyggeri af boliger og erhverv.

De første havelodslejere på området er allerede opsagt med virkning fra næste år.

En af havelodderne helt tæt opad skinnerne fra den gamle Amagerbane. Foto: Jeppe Elkjær Vis mere En af havelodderne helt tæt opad skinnerne fra den gamle Amagerbane. Foto: Jeppe Elkjær

Og snart kan foreningen Amagerbanens Venner, der vedligeholder og kører dræsine- og skinnecykel på de gamle skinner hver sommer, også være på vej ud. Endnu er de historiske skinners fremtid usikker.

Men at området ser ud til at skulle forvandles fra skinner omringet af vild og unik natur, gør Sebastian Klein trist.

Som en del af områdets tiltrækningskraft findes der nemlig et vægmaleri i form af en hyldest til hans afdøde far, skuespilleren Jesper Klein.

»Min far var toggal. Og han elskede alle de små lokalbaner rundt om i landet. Og derfor havde han også en forkærlighed for Amagerbanen, som næsten lå i hans baghave,« forklarer Sebastian Klein.

Fremtiden for skinnerne på den gamle Amagerbane er uvis. Foto: Jeppe Elkjær Vis mere Fremtiden for skinnerne på den gamle Amagerbane er uvis. Foto: Jeppe Elkjær

Da vægmaleriet af Jesper Klein var helt nymalet og friskt, var der to budskaber: Jesper Kleins fødselsår og dødsår var skrevet ved siden af et vellignende portræt. Ved siden af stod ordene, som havde været helt i skuespillerens ånd: 'Bevar Amagerbanen'.

»Min far var lokalkonduktør på mange forskellige lokalbaner, og han ville gerne have været konduktør, da han var ung,« siger Sebastian Klein.

Nu har vind, vejr, ukrudt og grafitti udvisket dele af maleriet, som dog stadig kan anes. Men det kan være på lånt tid.

Den væg, som maleriet læner sig op ad, hører til en af de havelodder, som nu er opsagt. Dermed kan Jesper Kleins mindemaleri snart være fortid.

Jesper Kleins ansigt er efterhånden ved at forsvinde ved den gamle Amagerbane. Vis mere Jesper Kleins ansigt er efterhånden ved at forsvinde ved den gamle Amagerbane.

Det samme kan store del af den historiske jernbane, hvor Egon, Benny og Kjeld slog deres folder i filmen 'Olsen-banden på sporet'. Og det begræder Sebastian Klein.

»Det er altid vemodigt, når sådan noget forsvinder. Og når det lige gælder min far, så giver det et stik i hjertet. Samtidig er der også noget særligt og hyggeligt over de gamle 'Olsen-banden'-skinner. Men det tager fremskridtet ikke højde for,« siger han.

Selv har Sebastian Klein aldrig haft den samme passion for jernbaneskinner som sin far. I stedet har det været naturen, der har draget ham.

Og det er endnu en grund til, at han ikke er glad for et stort betonbyggeri der, hvor de gamle skinner ligger i dag.

Ove Sprogø og Morten Grunwald, også kendt som Egon og Benny, i 'Olsen-banden på sporet. Her ses de i det lokomotiv, som de kørte på Amagerbanen med. Vis mere Ove Sprogø og Morten Grunwald, også kendt som Egon og Benny, i 'Olsen-banden på sporet. Her ses de i det lokomotiv, som de kørte på Amagerbanen med.

»Jeg synes altid, det er trist, når sådan noget som området ved den gamle Amagerbane skal laves om. Men sådan er det i dag, hvis man ser en grøn firkant, så skal den straks laves om til beton. Det er ikke kun her på Amager, men over hele Danmark,« siger Sebastian Klein.

Han påpeger, at netop gamle jernbanestrækninger ofte har en helt unik biodiversitet.

»På grund af de sprøjtegifte, man har brugt på området, og det grus, som er brugt under skinnerne, så har kun nogle specielle planter kunne overleve. Og det gør jernbanestrækninger til naturområder af høj værdi.«

»Det er sørgeligt, hvis det skal væk. Det kan jeg kun begræde, og det er ufatteligt forstemmende. Og nu er det jo naturens år i år, så kan man passende fejre det med at fjerne endnu et lille stykke,« siger han.