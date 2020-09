Belmont Koret – et amatørkor, der holder til i Bellahøj kirke i Brønshøj – har været hårdt af covid-19. Rigtig hårdt.

Kort efter at virussen lukkede det danske samfund ned tilbage i marts, blev mere end halvdelen af koret konstateret smittet med coronavirus.

Det oplyser Vera Kongebro, som er formand for Belmont Koret til Avisen Danmark:

»Vi var 20, der blev smittet, ud af de 42 i koret, der var samlet dagen, før landet blev lukket ned dengang i marts. Siden da har vi holdt os for os selv, og senest vi var samlet, var da vi var til urnenedsættelse.«

Fem af de 20 smittede måtte nemlig indlægges, og for to af korsangerne, en 84-årig kvinde og en 78-årig mand, fik indlæggelsen dødelig udgang.

Vera Kongebro fortæller, at alle de øvrige smittede er ved godt mod og oven på igen.

Koret har dog ikke mødtes siden dengang tilbage i marts. Godt nok havde de for nyligt planlagt at mødes igen, men så kom de nye restriktioner, og derfor har de valgt at vente.

Alle medlemmerne af Belmont Koret er nemlig oppe i årene og må derfor tage alle forbehold. De vil nemlig ikke risikere en omgang mere.