Hvis du er medarbejder i Bilka, Netto, Salling eller Føtex, så kan du muligvis se frem til lidt ekstra på lønsedlen i slutningen af august.

Salling Fondene, der står bag Danmarks største detailkoncern, Salling Group, har nemlig valgt at belønne 9.366 medarbejdere, og det gør de ved at uddele en stor del af deres overskud til de ansatte.

Det fremgår af en pressemeddelelse.

»Det er vores medarbejdere, der gør, at vi kan levere de bedste kundeoplevelser, investere i bæredygtige løsninger og drive en forretning, som sikrer, at Salling Fondene hvert eneste år kan give en del af vores overskud tilbage til samfundet gennem donationer,« siger Per Bank, adminsterende direktør i Salling Group.

Samlet set er der tale om en fordeling på lige knap 15 millioner kroner, og de gives både til nuværende og tidligere medarbejdere, som har været ansat i perioden fra 2017 til 2020.

De 9.366 medarbejdere kan derfor se frem til 1.550,32 kroner ekstra på lønsedlen.

Om udbetalingen Alle medarbejdere i Salling Group er berettigede til at modtage bonus fra Mindefonden, hvis de har været ansat i en sammenhængende 4-årig periode fra 2017 til 2020.

Udbetaling af medarbejderbonus afgrænser sig, ifølge fondens fondats, til medarbejdere i Danmark.

Alle medarbejdere, der opfylder kriterierne, modtager det samme beløb. Kilde: Salling Group

Overskuddet kommer fra Købmand Ferdiand Sallings Mindefond, som blev stiftet i 1958 af Salling Groups grundlægger, købmand Herman Salling.

Fonden blev blandt andet stiftet med visionen om, at en del af overskuddet skulle gavne medarbejderne i virksomheden. Og det kan man i den grad sige, at den har gjort.

Tilbage i 2020 fik medarbejderne nemlig også en bonus fra fonden.

Siden 2012 har Salling Fondene desuden uddelt over én milliard kroner til kultur, sport, uddannelse, kirke og velgørende formål.