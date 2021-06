Tirsdagens opdaterede coronatal må være uhyggelig for beboere i Dragør Kommune på Amager.

Her toppede man nemlig landet, når det kommer til det såkaldte incidenstal, hvor der måles smittede over syv dage.

Hele 408,1 ligger Dragør Kommune på. Og det betyder, at man ifølge retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne skal begynde nedlukning i kommunen.

1. viceborgmester i Dragør Kommune, Peter Læssøe fra Tværpolitisk Forening, fortæller til B.T., at man ser på sagen med største alvor:

»Vi er i højeste alarmberedskab. Vi har corona på dagsordenen konstant i kommunalbestyrelsen. Og vi prøver at give borgerne et overblik over situationen i deres e-Boks,« forklarer han.

I et brev til kommunalbestyrelsen i kommunen, som B.T. har fået tilsendt, forklares det, at der er smittede elever i tre klasser på Dragør Skole. De klasser er hjemsendt.

Desuden slås det fast, at der ikke er smittede på kommunens dagtilbud. Ej heller i hjemmeplejen eller på kommunens plejehjem er der smittede.

»Vi forsøger også at blive klogere på, hvor den pludselige store smittespredning kommer fra,« siger Peter Læssøe, der blandt andet nævner, at mange i kommunen er Brøndby-fans og nogle smittede kan komme fra fejringen af mesterskabet i sidste uge.

»Vi har også nogle andre begivenheder, som vi kigger på, men det er umiddelbart gætterier,« forklarer viceborgmesteren.

Den markante smittespredning i kommunen rammer på et lidt sårbart tidspunkt, da man netop i dag - 1. juni - har fået ny borgmester.

Alligevel er situationen øverst på den politiske dagsorden.

»Vi holder møde med den nye borgmester (Helle Barth, V, red.) her klokken 20.30, og der vil vi også diskutere smittespredningen,« siger Peter Læssøe.

I mailen til kommunalbestyrelsen slås det videre fast, at den store stigning i kommunen formentlig skyldes en stigning onsdag og fredag i sidste uge.

Og derfor håber man på, at tallet igen kan begynde at falde omkring torsdag i denne uge.