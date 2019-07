Det kan være en dårlig forretning at holde p-vagter.

I hvert fald har flere kommuner valgt at droppe kontrollen med de ulovlige parkeringer, efter staten fra 2019 er begyndt at tage 70 procent af alle indtægter fra parkeringsafgifter.

DR skriver, at det I nogle kommuner betyder, at kontrollen koster mere, end det indbringer, men erfaringen fra Nyborg er, at underskuddet fra p-vagterne er godt givet ud.

De har nemlig prøvet at afskedige samtlige p-vagter i 2017. Det kom de til at fortryde.

Disse kommuner dropper eller neddrosler kontrollen Dropper kontrollen: -Thisted - Struer - Odsherred Mindre kontrol: -Køge - Høje-Taastrup Kilde: DR

Folk udnyttede situationen, og Teknik- og Miljøudvalget i Nyborg modtog flere klager fra handelsdrivende i byen, der fortalte, at deres kunder ikke havde nogen parkeringsmuligheder, fordi folk parkerede deres biler i 14 dage på steder, hvor man blot måtte holde en time.

»Når der er tag-selv-bord af parkeringspladser og ingen kontrol, viser det sig, at folk er ligeglade med lov og ret. Jeg synes ikke, man skal droppe parkeringsvagter. Der skal være lidt justits,« siger Per Jespersen (S), der er formand for Teknik- og Miljøudvalget i Nyborg.

Nyborg kommune valgte derfor at genindføre parkeringskontrol i den østfynske by i 2018.

Den tidligere regering besluttede sidste år, med støtte fra Dansk Folkeparti, at staten fra 2019 skulle have 70 procent af indtægterne fra kommunernes inddrivelse af parkeringsafgift. I 2018 var beskatningen på 50 procent.