En enig hovedbestyrelse i Dansk Journalistforbund fyrer direktør Elisabeth Geday, der blev ansat 1. juni.

En enig hovedbestyrelse i Dansk Journalistforbund (DJ) har besluttet at afskedige Elisabeth Geday som direktør i forbundet.

Det skriver Dansk Journalistforbund fredag i en pressemeddelelse.

- Hun er ikke den rette til de ledelsesopgaver, som forbundet nu og fremover har brug for.

- Vi må erkende, at forbundets behov og Elisabeths profil ikke matcher. For alle parters skyld handler vi hurtigt på den erkendelse, siger Tine Johansen, formand for Dansk Journalistforbund.

Elisabeth Geday deler ikke hovedbestyrelsens opfattelse. På Twitter skriver hun:

- Jeg stopper i Dansk Journalistforbund fra i dag. Jeg kan ikke sige så meget mere på nuværende tidspunkt, fordi jeg er bundet af min kontrakt. Jeg kan bare sige, at jeg ikke er enig med den begrundelse, som DJ giver.

To medlemmer af sekretariatets nuværende ledergruppe, økonomichef Peter Reich og rådgivningschef Karin Mette Thomsen, konstitueres i en topersoners ledelse.

- Hovedbestyrelsen vil nu igangsætte den proces, der skal afklare den fremtidige ledelsesstruktur, lyder det i pressemeddelelsen.

Fyringen af direktøren kommer i kølvandet på tidligere formand i forbundet Lars Werges fratræden sidst i juni.

Kort forinden havde en enig hovedbestyrelse givet Lars Werge mandat til at forhandle en frivillig fratrædelsesaftale med nu tidligere chefredaktør Øjvind Hesselager.

Men udmeldingen, der blev lavet som en del af aftalen, gav anledning til en del vrede blandt hovedbestyrelsen.

- Forløbet har vist mig, at jeg ikke længere har opbakning i hovedbestyrelsen. Det tager jeg selvfølgelig konsekvensen af, og jeg har i dag meddelt Dansk Journalistforbunds hovedbestyrelse, at jeg stopper som formand i dag, og at jeg i øvrigt nedlægger alle mine hverv i relation til DJ, skrev Lars Werge i juni om sin fratrædelse.

/ritzau/