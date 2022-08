Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den danske journalist Ahmad Walid Rashidi har den seneste tid arbejdet i Afghanistan.

Her har han for blandt andet TV 2 og Ekstra Bladet bidraget med historier fra det mellemøstlige land.

Men nu viser det sig, at han under sit ophold også blev anholdt og tæsket af Talibans efterretningstjeneste.

Det skriver Ahmad Walid Rashidi selv i et Facebook-opslag.

Ifølge opslaget varede fængselsopholdet hos Taliban fire dage.

Journalisten rejser derfor hjem for at sunde sig og 'blive undersøgt', men han understreger i sit opslag, at han ikke løber fra afghanernes situation.

»Min afrejse fra Afghanistan skal ikke tolkes som om, jeg forlader eller løber fra afghanerne eller situationen i Afghanistan – faktisk tværtimod,« skriver han og fortsætter:

»Men jeg er blevet opfordret til at komme hjem til familien, blive undersøgt og samle min energi – før jeg atter drager til Afghanistan igen.«

15. august 2021 ændrede situationen sig markant i Afghanistan, da Taliban rykkede ind i regeringskontorerne i Kabul efter måneders hastig fremmarch og amerikansk retræte.