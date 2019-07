'Tiden er ikke til mere snak. Nu skal problemet løses. Vi kan ikke være andet bekendt.'

Sådan blev en udtalelse om usikrede jernbaneoverkørsler fra Dansk Jernbaneforbund i juni 2018 afsluttet.

Udtalelsen kom på baggrund af en ulykke ved en jernbaneoverkørsel ved Sig i Sydvestjylland, hvor to personer mistede livet.

Men i lørdags – lidt mere end ét år efter Sig-ulykken – var den gal igen.

Her blev en norsk familie på fire flået fra hinanden.

En norsk dreng på syv år og hans 34 år gamle far døde, da deres bil, hvor også den 32-årige mor og en 6-årig pige sad, blev ramt af et letbanetog i Trustrup i Østjylland ved en jernbaneoverkørsel.

På billedet herunder kan du se, hvordan jernbaneoverkørslen ser ud fra luften. Familien forsøgte at passere overkørslen oppefra og ned på billedet, og toget passerer fra familiens venstre side.

B.T. Solo. Togulykke Djursland, mandag den 8. juli 2019. Foto: Claus Fisker Vis mere B.T. Solo. Togulykke Djursland, mandag den 8. juli 2019. Foto: Claus Fisker

Og det får nu Dansk Jernbaneforbund til at sende en hård svada af sted mod Banedanmark og Transportministeriet.

»Jeg tænkte: 'Ikke igen.' Vi har pointeret det flere gange, og i 2017 blev der registreret 135 såkaldte nærvedsoplevelser, hvor lokoføreren lige netop var ved at ramme en person. Det er jo helt absurd,« siger Preben Pedersen, der er næstformand for Dansk Jernbaneforbund, og fortsætter:

»Der skete en dødsulykke sidste år, og det er, som om man hver gang lukker øjnene og siger: 'Hvor er det synd.' Men så sker der så heller ikke noget. Alle har travlt med at sige, hvor forfærdeligt det er.«

Derfor sætter forbundet nu en kraftig streg under ét ord: handleplan.

Togulykke Djursland. Mandag den 8. juli 2019. Foto: Claus Fisker Vis mere Togulykke Djursland. Mandag den 8. juli 2019. Foto: Claus Fisker

»Vi skal lave en national handleplan, så vi sikrer de sorte huller, der er. Man kan jo starte med at se, hvor der er flest indberetninger af nærvedsoplevelser? Det giver jo ingen mening at starte med en overkørsel ved en landmand, der skal køre en traktor forbi hver dag,« siger Preben Pedersen.

I stedet er det næstformandens forslag, at man prøver at finde de overkørsler, hvor det er farligst, og sørger for at prioritere hurtig aktion der.

»Jeg siger ikke, at man kan undgå dødsfald, men det er forbløffende, hvor meget det sker. Det er helt vanvittigt,« siger Preben Pedersen.

Det er endnu uvist, hvad der helt præcist skete lørdag formiddag, da den norske familie trillede ud foran det hurtige letbanetog.

Togulykke Djursland - Mandag den 8 juli 2019 Foto: Claus Fisker Vis mere Togulykke Djursland - Mandag den 8 juli 2019 Foto: Claus Fisker

Et faktum er det dog, at der ikke er nogen bom ved overkørslen, men at der ved siden af lå et par bomme, der skulle sættes op.

Overkørslen var dog sikret i den forstand, at der både er lys og lyd, som skal advare bilisterne om, at toget passerer.

Fakta om jernbaneoverkørsler Der er i Danmark 1255 jernbaneoverkørsler (2017). 472 af disse er ikke sikret med bomme. Der er 314 overkørsler helt uden sikring. Her består sikringen alene af skilte. Oveni kommer 158 overkørsler, der alene er sikret med lys og lyd. Det har konsekvenser. I 2017 var det ved at gå galt 135 gange – året før er der rapporteret 145 nærvedhændelser. Det er altså ved at gå galt 2-3 gange om ugen. Selvom ulykken bliver ved 'ligeved og næsten', så har hændelsen altid store konsekvenser. Det slider hårdt på letbane- og lokomotivførernes psyke næsten at kollidere med en bil eller en person. Kilde: Dansk Jernbaneforbund

B.T. har taget kontakt til den nye transportminister, Benny Engelbrecht (S), og han gør klart, at man nu vil komme problemet til livs.

»Det er en helt forfærdelig ulykke, som på tragisk vis har ramt en familie, og mine tanker er hos de dræbte, tilskadekomne og deres pårørende,« oplyser han og fortsætter:

»Vi vægter sikkerheden på skinnerne meget højt i Danmark, og derfor bør sådanne ulykker ikke kunne ske. Det er derfor vigtigt, at vi kommer til bunds i, hvad der var årsagen til ulykken, og for at afklare dette må vi afvente Havarikommissionens igangværende undersøgelser. Vi kan dog ikke nøjes med at have fokus på denne overkørsel, og jeg vil derfor efter sommer indkalde Folketingets partier til en drøftelse af den generelle sikkerhed i overkørslerne på jernbanen.«