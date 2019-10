Der var tale om 'en kæde af uheldige og meget sjældne omstændigheder', da en dansk soldat mistede livet under en faldskærmsulykke.

Jægersoldaten Jørgen Pehrson var midt i et træningsspring ved et faldskærmscenter i USA den 4. marts, da ulykken skete.

Det oplyser Forsvaret i en pressemeddelelse fredag.

Faldskærmscenteret i USA bliver anvendt af jægerkorpset til grunduddannelse i blandt andet fritfald for nye jægersoldater og til yderligere uddannelse for mere erfarne springere.

På grund af sin store erfaring var Jørgen Pehrson instruktør under uddannelsen - men han endte med at miste livet under 'en type faldskærmsspring, som han havde foretaget mange gange før,' lyder det.

Da trækskærmen til hovedskærmen blev udløst, blev den viklet ind i jægersoldaten og hans udrustning.

Af den grund kunne selve hovedskærmen ikke udløses.

'Jægersoldaten gennemførte nødprocedure, men hovedskærmen og dens liner mv. blev ikke frigjort fra springeren. Reserveskærmen endte utilsigtet i samme tilstand som hovedskærmen og åbnede derfor heller ikke,' lyder det i pressemeddelelsen, som fortsætter:

'Som forsøg på en sidste udvej løsnede jægersoldaten den rygsæk, som var monteret på ham, umiddelbart før han ramte jorden.'

Jørgen Pehrsons liv stod ikke til at redde.

I pressemeddelelsen oplyses det, at Forsvarets Flyvehavarikommission nu har afsluttet sine undersøgelser af ulykken - og konklusionen lyder, at der ikke er 'fundet fejl og mangler ved faldskærmssystemet eller ved det automatiske sikkerhedssystem.'

Det har ikke været muligt at finde frem til den præcise årsag til, hvorfor det endte så tragisk:

'Ulykken skete som følge af en kæde af uheldige og meget sjældne omstændigheder, som selv en af de mest erfarne faldskærmsspringere ved Jægerkorpset ikke kunne bryde,' lyder det.