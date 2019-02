Influenceren Melissa Bentsen har altid kun vist sig frem fra sin allerbedste side. Forleden valgte hun dog at slække lidt på kravene til sin egen krop - og det gav en respons, som hun slet ikke havde regnet med.

Da den 21-årige youtuber og instagrammer oprettede sin profil i sin tid, lagde hun kun billeder ud, der gjorde hende glad. Det var polerede billeder. Billeder, hvor den unge kvindes hvepsetalje blev ekstra markeret. Hvor barmen svulmede på bedste vis. Og hvor maven var flad og stenhård.

»Jeg havde det dårligt med min krop, så jeg tog kun billeder, hvor jeg tog mig godt ud. Billeder, der gjorde mig glad. Og når jeg postede dem, fik jeg vildt god feedback,« siger Melissa Bentsen til B.T.

Man hører tit, hvordan de sociale mediers polerede virkelighed knækker unge piger, der har svært ved at leve op til idealerne. Og måske kunne man frygte, at den gode feedback på de opstillede billeder og jagten på likes og anerkendelse ville give Melissa Bentsen et forskruet syn på hendes egen krop.

Vis dette opslag på Instagram i love you Et opslag delt af ᴍᴇʟɪssᴀ ʙᴇɴᴛsᴇɴ (@bentsenn) den 18. Jan, 2019 kl. 12.38 PST

Men faktisk virkede det omvendt.

»Det gav mig selvtillid at få så meget god feedback. Jeg blev glad, så jeg fortsatte med at poste gode billeder af mig selv. Og for nogle måneder siden kom jeg faktisk til en fase i mit liv, hvor min selvtillid var blevet så god, at jeg pludselig elskede min krop helt vildt meget. Også selvom mine billeder ikke viste hele sandheden. Så jeg tænkte: 'Hvad gør jeg nu?' For det var jo i realiteten ikke mig på billederne - det var i hvert fald en anden side af mig,« siger Melissa Bentsen.

Så hun slappede af. Lukkede luften ud af lungerne og lod den stenhårde mave stå blød og naturlig. Og videoen af maven, der for første gang ikke blev trukket ind, endte med at gå viralt - blandt andet på den kendte instagrammer Anders Hemmingsens profil, hvor den i skrivende stund har modtaget 63.000 likes samt massevis af kommentarer fra unge piger, der hylder Melissa Bentsen for hendes ærlighed.

Der er dog også nogen, der kalder hende dobbeltmoralsk, fordi hun i videoen proklamerer, at hun 'elsker sine deller', men alligevel trækker maven ind på alle sine billeder.

Vis dette opslag på Instagram Afsløring fra @bentsenn. Et opslag delt af Anders Søby Hemmingsen (@andershemmingsendk) den 3. Feb, 2019 kl. 11.01 PST

»Selvom jeg efterhånden er blevet glad for min krop, så styrker det mig også helt vildt, at jeg kan poste billeder, hvor jeg synes, jeg ser brandgodt ud. Men efter den gode respons kan det da godt være, jeg skal begynde at poste flere billeder, hvor jeg har deller, eller hvor mine captions (beskrivelser til billederne, red.) er mere personlige. Jeg overvejer lidt, om jeg skal ændre min strategi, nu hvor jeg kan se, at mine følgere tager så godt imod, at jeg heller ikke er perfekt.«

Men du er jo - selvom du ikke trækker maven ind - stadig en slank pige med en flot krop, som kan være svær at leve op til?

»Jeg har nok bare gode gener. Og især min talje hjælper mig nok til at se tyndere ud. Men på maven har jeg stadig de her små søde deller, « smiler Melissa Bentsen, der hverken træner eller dyrker motion.

»Men flere af mine følgere skriver til mig: 'Jeg ville ønske, jeg havde en krop som din.' Så med videoen vil jeg bare sige, at de ikke skal være kede af, hvordan de ser ud. For sådan nogle som mig viser jo ikke hele sandheden. Og efter videoen er der rigtig mange, der har skrevet, at det har hjulpet dem helt vildt meget. Og det er jeg helt vildt glad for.«