En dansk influencer, som har et stort antal følgere på Instagram, er blevet politianmeldt

Bag politianmeldelsen står Forbrugerombudsmanden, som mener, at influenceren har overtrådt markedsføringslovens forbud mod skjult reklame.

Det oplyser Forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse.

'Forbrugerombudsmanden har politianmeldt en influent efter at have vurderet, at influenten via flere opslag på sin Instagram-profil havde reklameret for virksomheder og produkter uden tydeligt at oplyse, at det var reklame,' lyder det.

Tip redationen Ved du noget om sagen? Så hører B.T. gerne fra dig. Tip os på 1929@bt.dk

Den danske influencer (som også kaldes 'influent') har ifølge Forbrugerombudsmanden i perioden fra november 2018 til december 2019 delt mindst 21 opslag og såkaldte 'stories' på Instagram, der indeholder reklamer for virksomheder og produkter, uden at vedkommende tydeligt havde oplyst, at der var tale om reklame.

De 21 opslag og 'stories' var blandt andet om tandlægeklinikker, tøj-, sko- og cykelmærker, et modemagasin, interiør og en forlystelsespark.

Opslagene indeholdt alle 'tags', hvoraf virksomhedernes navne fremgik - men det er ifølge Forbrugerombudsmanden ikke nok.

»De populære influenter kan nemt påvirke forbrugerne, da mange har dem som forbillede. Hvis de reklamerer for et produkt eller en virksomhed, så skal modtageren vide, at det ikke nødvendigvis er en personlig anbefaling, men derimod noget, som influenten i en eller anden form er blevet betalt for,« forklarer forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen og tilføjer:

Det siger markedsføringsloven Ifølge markedsføringslovens § 6, stk. 4, skal erhvervsdrivende klart oplyse den kommercielle hensigt med enhver form for handelspraksis, herunder reklame. Hvis et opslag er reklame, og det ikke fremgår tydeligt af opslaget i sig selv, anbefaler Forbrugerombudsmanden, at influenten tydeligt markerer opslaget med 'reklame', 'annonce' eller et lignende ord, som modtagerne klart opfatter som en reklamemarkering. Kilde: Forbrugerombudsmanden

»Det er ikke nok at sætte et hashtag eller et tag med produktets eller virksomhedens navn på opslagene.«

Det er klager fra forbrugere, der har ført til, at Forbrugerombudsmanden er gået ind i sagen.