En dansk influencer med et stort antal følgere har betalt en bøde på 60.000 kroner.

Bøden havde influenceren fået, fordi vedkommende havde brudt markedsføringslovens forbud mod skjult reklame ved ikke at have markeret kommercielle opslag tilstrækkeligt på sin blog og på Instagram.

Det skriver Forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse.

»Influenter (som influencere også kaldes, red.) har et ansvar for at gøre det tydeligt for deres følgere, hvis der er tale om reklame. Det havde den pågældende influent ikke gjort, og derfor var det en overtrædelse af markedsføringslovens forbud mod skjult reklame,« fortæller forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen og tilføjer:

»Vi skal som forbrugere kunne have tillid til, at reklamer fremstår som reklamer. Det gælder både på sociale medier og i de mere traditionelle medier som for eksempel aviser og magasiner.«

Forbrugerombudsmanden har vurderet, at influenten i perioden fra marts 2017 til december 2018 havde postet 17 kommercielle opslag om blandt andet skønhedsbehandlinger, restaurantbesøg og tøj- og skomærker på sin blog og Instagram-profil, der ikke var tilstrækkeligt markeret som reklame.

I nogle tilfælde havde influenceren i slutningen af indlæg på sin blog markeret, at der var tale om reklame – men i et tilfælde blev det slet ikke oplyst.

På Instagram havde influenceren nogle gange markeret kommercielle opslag med hashtaggene 'ad', 'spons' eller 'GAW', hvilket ifølge Forbrugerombudsmanden ikke er tilstrækkeligt.

Influenten blev derfor politianmeldt af Forbrugerombudsmanden i 2019 efter en større undersøgelse af 37 udvalgte influenters opslag på sociale medier.