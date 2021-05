Grundet stigende smitte er butikker og restauranter lukket i Hørsholm. DI vil finde en anden løsning.

Danmarks største erhvervsorganisation, Dansk Industri (DI), efterspørger søndag større fleksibilitet i modellen for kommunale nedlukninger.

Ifølge DI rammer nedlukningen hårdt og unødigt skævt i butikker, som er udsat for konkurrence fra butikker i nabokommunerne.

Derfor skal der ses på, om man ved stigende smitte for eksempel kan indføre skærpede arealkrav i butikkerne, før det ender i en komplet nedlukning.

Det siger Sidsel Dyrholm Holst, branchedirektør i DI Handel, som er DI's branchefællesskab for handelsvirksomheder.

- Vi synes selvfølgelig, det er vigtigt, at vi laver hurtige og målrettede tiltag for at inddæmme og opspore smitte, når den stiger meget i enkelte områder af Danmark.

- Men vi kan også bare se nu, at der er mange af de her restriktioner, der rammer meget bredt og skævt i forhold til den virkelighed, som virksomhederne står i.

- Så vi anbefaler, at man ser lidt mere fleksibelt på det. Og at man udviser noget større tillid til, at virksomhederne jo faktisk tager rigtig meget ansvar hver dag og gør en kæmpe indsats for at begrænse og bekæmpe smitte, siger hun.

Det er en nedlukning i Hørsholm Kommune i Nordsjælland, som har fået Dansk Industri til at reagere.

Her er butikker og restauranter blevet omfattet af en nedlukning, der er trådt i kraft i weekenden, fordi Hørsholm har flere end 250 smittede per 100.000 indbyggere over syv dage. Også selv om der tages højde for, hvor mange der testes i kommunen.

Beslutningen er truffet efter anbefaling fra Epidemikommissionen og med opbakning fra Folketingets Epidemiudvalg.

/ritzau/