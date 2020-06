En række sjællandske borgmestre fra blandt andet Slagelse, Ringsted og Vordingborg foreslår at lade sløje medarbejdere arbejde hjemmefra. Coronakrisen har vist, at mange sagtens kan være effektive derhjemme, og samtidig mindsker man smitte med for eksempel forkølelse. Den læring bør man tage med videre, lyder det. (Arkivfoto) Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix