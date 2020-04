Hvis ikke Hjejleselskabet får en akut, økonomisk indsprøjtning, kan det være slut med Hjejlen på Silkeborgsøerne.

Det oplyser selskabets bestyrelsesformand, Peter Stampe, til Midtjyllands Avis.

»Det er alvorligt. Vi har ikke mulighed for at sejle på grund af coronakrisen, og i værste fald kommer vi slet ikke til at sejle med Hjejle-flådens ni, historiske både i denne sæson. Det vil give et tab på omkring fem millioner kroner. Med en egenkapital på 2,1 millioner kroner er situationen kritisk,« siger Peter Stampe.

I tilfælde af en konkurs overgår hele flåden til en kurator.

»Dermed vil vi ikke være i stand til at sikre flådens overlevelse samt fortsatte hjemsted på Silkeborgsøerne,« konstaterer Peter Stampe.

Hjejlen er 159 år og har gennem alle årene sejlet turister fra havnen i Silkeborg og til foden af Himmelbjerget. Den regnes for at være verdens ældste floddamper.

Peter Stampe håber, at der bliver iværksat en indsamling, som sikrer Hjejlens fortsatte liv på Silkeborgsøerne.

»Vi har sendt en skrivelse til aktionærerne i selskabet, hvor vi orienterer om den alvorlige situation. Det sker også med håb om, at der bliver sat et initiativ i gang, som kan redde selskabet. I Aarhus har vi set, at der er stableret store, private indsamlinger til fordel for Den Gamle By. Vi håber på noget tilsvarende,« siger Peter Stampe til Midtjyllands Avis.