I Aarhus-forstaden Lystrup har en hjemmegående husmor overhalet Danmarks ukronede blogger-dronning Mascha Vang inden om.

Med hele 323.000 følgere på Instagram har 37-årige Carina Melissa, mor til fire og kvinden bag Instagram-kontoen @mrscarlissa, næsten 100.000 flere følgere end Mascha Vang.

Selv om Carina Melissa i dag lever som professionel influencer, var det ikke noget, hun havde planlagt. Det skete bare, fortæller hun til Jp.dk.

Det begyndte lige så stille, da den store familiie familie skulle flytte ind i et nyt hus på 229 kvadratmeter, som Carina Melissa straks begyndte at indrette.

»Jeg begyndte at søge meget på Instagram for at få inspiration til vores indretning. I starten lagde jeg selv et par billeder op indimellem, fuldstændig som alle andre: Det var billeder af børnene på stranden eller: 'Se her, nu har vi fået børneværelset gjort færdigt!. Jeg fik flere og flere likes og kommentarer på mine boligopslag, så jeg tænkte: 'Gad vide, om jeg selv kunne blive en inspirationskonto for andre?« fortæller Carina Melissa til Jp.dk.

I dag er hun professionel influencer og samarbejder med kendte interiørvirksomheder som bl.a. Bahne, Bloomingville, Desenio, Kähler, Warm Nordic og Søstrene Grene.

Profilen viser udelukkende boligbilleder. Sproget er engelsk, dels fordi Carina Melissa har en amerikansk mor og dansk far, dels fordi hendes mange følgere hovedsageligt kommer fra lande som England, USA, Spanien, Brasilien og Tyskland.

Hun vurderer selv, at hendes Instagram-konto er blevet så populær, fordi hendes indretning er enkel og let at kopiere. Og så skiller hendes indretning sig lidt ud fra den klassisk nordiske.

»Min indretning er nok lidt anderledes end den der sorte, hvide og grå stil, man ellers mest ser herhjemme. Jeg har altid været glad for skandinavisk stil, men jeg kan også rigtig godt lide at bruge farver, fx lyserøde og gule puder,« siger hun og tilføjer:

»Jeg vil kalde min stil nordisk, men med en romantisk farveblanding, der kommer af min amerikanske baggrund. Det kan jeg mærke, at amerikanerne og bl.a. også italienere og spaniere godt kan lide.«