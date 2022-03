Blandt den absolutte topklasse i verden.

Det er en titel, Aarhus Universitet kan brøste sig af.

I hvert fald ifølge en rangering af 2200 hospitaler i det amerikanske nyhedsmagasin Newsweek, der placerer Aarhus Universitetshospital som det 19. bedste hospital i verden og nummer ni i Europa.

»Vi er i flot selskab med de absolut bedste hospitaler i verden, og når jeg ser det, der bliver præsteret på AUH, er jeg ikke i tvivl om, at placeringen er fuldt fortjent,« siger hospitalsdirektør Poul Blaabjerg og fortsætter:

»Efter to år med covid-19, som vendte op og ned på hverdagen, er vores medarbejdere stadig fyldt med engagement og dedikation til at gøre livet bedre for patienterne.«

Den præcise placering skal dog tages med et vist forbehold i forhold til det varierede datagrundlag, fortæller Poul Blaabjerg, men han er stadig meget stolt over placeringen.

»Det er en stor anerkendelse af alle vores medarbejdere, at der indgår vurderinger fra sundhedsprofessionelle fra hele verden. Mest af alt glæder det mig, at vores patienter får behandling på niveau med den absolutte top i verden,« siger han.

Listen er udarbejdet af researchere og eksperter i samarbejde med datafirmaet Statista. Det er sket på baggrund af tilgængelige oplysninger om kvalitet og patienttilfredshed samt vurderinger fra et stort antal sundhedsprofessionelle i verden.

Rangeringen begyndte i 2019 og er stadig under udvikling. I 2022-udgaven indgår 2200 hospitaler fra 27 lande.

De tre øverste på listen er alle fra USA: Mayo Clinic, Cleveland Clinic og Massachusetts Generel Hospital.

I Europa placerer Aarhus Universitetshospital sig på en niende plads. Her er det Charité – Universitätsmedizin i Berlin, Hôpital Universitaire Pitié Salpêtriére i Paris og Karolinska Universitetssjukhus i Stockholm, der topper listen.