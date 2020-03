Efter en nervepirrende aktion flyver et chartret fly med strandede højskoleelever onsdag hjem fra Tanzania.

Et chartret passagerfly. En åben telefon til Udenrigsministeriet i Danmark. En presset tidsplan. Og en god portion is i maven.

Den danske højskole Zanzibar Højskolen, der har base på Zanzibar ud for Afrikas østkyst, har den seneste tid arbejde i døgndrift for at få sine elever hjem.

I den forbindelse har højskolen været nødt til at tage usædvanlige metoder i brug, fortæller formanden for skolens bestyrelse, Lars Bo Kirk.

- Det har været et voldsomt koordineringsarbejde, siger han.

Højskolen har valgt at chartre et fly, da det viste sig ikke at være muligt at få de danske elever hjem med almindelige rutefly fra Østafrika.

Flyet ankom til Zanzibar tirsdag aften og flyver mod Danmark onsdag.

- Vi forhørte os hos flere luftfartsselskaber. Hos selskabet Great Dane fik en luftkaptajn overbevist resten af virksomheden om at lade os chartre et fly - også selv om selskabet allerede havde indstillet sin drift.

- Løbende har vi været i tæt kontakt med Udenrigsministeriet, siger Lars Bo Kirk.

Zanzibar er en del af Tanzania, som har beordret alle skoler og kostskoler i landet lukket på grund af coronaepidemien.